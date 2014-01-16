گواردیولا در سال 2008 مانع پیوستنم به بایرن مونیخ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال 2008 ژاوی که نقش بسیار موثری در قهرمانی اسپانیا در یورو 2008 داشت مورد توجه سران بایرن قرار گرفت و حتی مذاکراتی نیز با باواریایی ها داشت.

با این حال ژاوی می گوید گواردیولا نظر او را برای باقی ماندن در بارسلونا جلب کرد. ژاوی در گفتگو با روزنامه ال موندو دپورتیوو گفت: پیشنهاد بایرن کاملا جدی بود. حتی جلسه ای با سرمربی بایرن داشتم. اما پپ به من گفت می خواهد تیمی بسازد که برخی از بازیکنان از جمله من نمی توانند آن را ترک کنند. تصمیم خوبی بود چون اکنون علاقه من این است که با پیراهن بارسا از دنیای فوتبال خداحافظی کنم.