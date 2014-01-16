پوتین: حضور ایران در ژنو 2 برای ما خوشایند است/ لزوم تبادل نظر درباره توسعه روابط دوجانبه با ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در آخرین ساعات دومین سفر منطقه ای خود، عصر امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در کاخ کرملین دیدار کرد.

رئیس جمهور روسیه در این دیدار با بیان اینکه حضور ایران در ژنو 2 برای ما خوشایند است، گفت: ایران کشور مهم و غیر قابل جایگزین برای حل و فصل تمامی مسئله های منطقه است و من اطمینان دارم پیشرفت هایی که در منطقه و به خصوص موضوع هسته ای حاصل شده است، مرهون تلاش های مدیریتی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی افزود: امروز وقتی سفیر شما استوارنامه خود را تقدیم کرد گفتم این مهم است که توافقنامه ها روی کاغذ نماند.

وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه دو کشور دستور کار بسیار بزرگی در خصوص روابط همه جانبه به خصوص روابط اقتصادی و تجاری دارند، گفت: متاسفانه در روابط دوجانبه شاهد کاهش حجم روابط هستیم و باید فکر کنیم ببینیم چطور می توانیم بر این کاهش غلبه پیدا کنیم و روابط را بهبود ببخشیم.

پوتین اظهار داشت:می دانم شما با همکارتان آقای سرگئی لاوروف در مورد موضوعات مختلف صحبت کرده اید و من نیز با کمال میل در مورد موضوعات مختلف از جمله توسعه سیاسی و اقتصادی و روابط دوجانبه با شما تبادل نظر خواهم کرد.