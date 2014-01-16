وزیر رفاه خواستار سرعت بخشی عملیات ساخت بیمارستان تامین اجتماعی آبادان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید که توسط علی ربیعی وزیر رفاه ومحمدتقی نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور از بیمارستان 160 تختخوابی تامین اجتماعی آبادان صورت گرفت، موانع و مشکلات مراحل ساخت این بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت.



وزیر رفاه در جریان این بازدید با بیان اینکه ساخت این بیمارستان باید هر چه سریعتر به پایان برسد و برای رفع نیازهای مردم مورد بهره برداری قرار بگیرد، درخواست کرد که مسوولین از نزدیک اجرای این طرح را مورد نظارت قرار دهند.



نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور نیز از مدیرعامل شرکت طرح و اجرای خانه سازی ایران درخواست کرد که با حضور در بیمارستان از نزدیک پی گیر مراحل ساخت و احداث این بیمارستان شود.



در جریان این سفرهمچنین پلی کلینیک سوم خرداد خرمشهر مورد بازدید وزیر رفاه قرار گرفت.



به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون 40 درصد از مراحل بسترسازی و شمع کوبی بیمارستان تامین اجتماعی آبادان به پایان رسیده است.



همچنین بیمارستان امیرکبیر اهواز و بیمارستان تامین اجتماعی ماهشهر نیز از دیگر پروژه های درمانی در دست ساخت هستند که امید می رود سفر دولت تدبیر و امید به خوزستان سبب تسریع در مراحل ساخت آنها شود.

