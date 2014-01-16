به گزارش خبرنگار مهر، بختیار رحمانی عصر امروز پس از تساوی تیمش مقابل ذوبآهن اصفهان پیرامون شرایط بازی اظهار داشت: این بازی بازی خوبی بود و هر دو تیم در یک سطح بازی میکردند؛ 10 دقیقه آخر موقعیت داشتیم و میتوانستیم گل بزنیم که این اتفاق صورت نگرفت.
وی افزود: هوای اصفهان خیلی سرد است و آدم در این هوا نمیتواند بازی کند، ضمن اینکه ما برای این مسابقه چند مصدوم داشتیم و خوشحالیم که در این بازی مساوی کسب کردیم و امتیاز گرفتیم.
بازیکن تیم فولاد خوزستان با اشاره به حضور نمازی در این بازی برای تماشای بازی بازیکنان تصریح کرد: امروز واقعاً خسته بودیم و شانس ما، دستیاران آقای کیروش همه بازیهایی که ما سر حال نیستیم، میآیند اما خوشحالم که سعی کردیم خوب باشیم.
وی ادامه داد: انشاالله که کیروش بازیهای خوب مرا ببیند و مرا نیز به تیم ملی دعوت کند، هرچند که امروز زیاد سر حال نبودیم.
رحمانی پیرامون قراردادش با فولاد خوزستان بیان داشت: من در قراردادم بندی دارد و اگر پیشنهاد اروپائی داشته باشم، میتوانم جدا شوم.
وی پیرامون اینکه آیا فولاد در سال جاری جام میگیرد، گفت: امسال یک جام میگیریم و مطمئن هستیم که میتوانیم یک جام کسب کنیم؛ امسال واقعاً حقمان است که یک جام بگیریم و امیدوارم که به هدفمان برسیم.
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