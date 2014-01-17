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۲۷ دی ۱۳۹۲، ۹:۱۳

مجتوبی:

بزرگترین هدف استعمار ایجاد تفرقه بین امت اسلامی به هر شکل ممکن است

بزرگترین هدف استعمار ایجاد تفرقه بین امت اسلامی به هر شکل ممکن است

گناباد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گناباد گفت: بزرگترین هدف استعمار و کشورهای امپریالیستی جهان، ایجاد تفرقه بین امت اسلامی به هر شکل ممکن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مجتبوی پنجشنبه شب در محل دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان اظهار کرد: ریشه مسائل تکفیری بیشتر مذاهبی است که در این مذاهب عقل ستیز و منطق در ستیزند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گناباد افزود: بزرگترین هدف استعمار و کشورهای امپریالیستی جهان، ایجاد تفرقه بین امت اسلامی به هر شکل ممکن است.

مجتبوی افزود: آنها سعی دارند با ایجاد فرقه های گوناگون و ایجاد اختلاف بین این فرقه ها، جامعه ای بسیار ناآرام و عدم پایبند به اصول را شکل دهند.

وی گفت: راه مقابله با این فرقه ها آگاهی به مردم، روشنگری و بر ملا کردن اهداف و نقشه های شوم این فرقه ها و استعمارگران است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گناباد گفت: هر حرکت انقلابی و رو به جلو نیازمند سه عنصر رهبری واحد، ایدئولوژیک فاخر و وحدت کلمه است.

مجتوبی بیان کرد: بیشتر جنبش های عربی  که در منطقه شکل می گیرد اما با شکست روبه رو می شود به دلیل نداشتن رهبری واحد و تبیین درست ایدئولوژیک است.

وی در خصوص کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی نیز گفت: ما با اهداف عالی که برای موضوع وحدت اسلامی درنظرگرفته ایم، فاصله زیادی داریم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گناباد گفت: یکی از دلایل این است که وحدت، زمانی محقق می شود که بتوانیم آن را به بین اقشار و توده های پایین دستی منتقل نمائیم و سخنرانی سخنرانان و نخبگان جامعه مفید و لازم است اما کافی نیست.

مجتوبی افزود: باید تلاش گردد آموزه ها و خروجی های این کنفرانس به سطوح پایین تر و اقشار پایین جامعه منتقل شود و با این کار وحدت تجلی  می یابد، البته این کار نیاز به فرهنگ سازی و تبلیغات در رسانه های و سایت ها دارد.

وی در خصوص نقش انقلاب اسلامی در وحدت اسلامی افزود: ما معتقدیم انقلاب اسلامی بر اساس اصول نیازمند هر حرکت انقلابی شکل گرفته است و چون انقلاب اسلامی با این ۳ اصل حرکت نموده است در بین کشورهایی که گرایشات دینی و مذهبی دارند؛ ظلم ستیز و استکبار ستیز هستند، بسیار مؤثر بوده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گناباد افزود: نفی تبعیض، استبداد، استعمار و هرگونه وابستگی به قدرت های استعماری و حرکت به سوی کمال و استقلال شعارهای جمهوری اسلامی ایران است که منطبق با اکثریت اهداف حرکت های انقلابی و نهضت های اجتماعی است و این می تواند در بین مسلمانان که از یک ایدئولوژیک واحد و باورهای واحد و مشترک برخوردارند، تاثیر زیادی داشته باشد.

مجتوبی در خصوص موانع وحدت‌اسلامی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به وحدت برسیم باید عوامل بازدارنده آن را شناسایی نمائیم و عوامل ایجابی را بنیانگذاری نمایئم، در حقیقت دور کردن عوامل سلبی و تأسیس عوامل ایجابی ما را به وحدت می رساند.

مجتبوی تصریح کرد: دولت ها و حکومت های وابسته، احزاب سیاسی آنالیز شده و وابسته به جریان های غربی و شرقی چون منافع خود را در عدم وحدت می دانند، لذا تمایلی در جهت ایجاد وحدت اسلامی در بین امت اسلامی ندارند.

وی اظهار کرد: در حوزه اجتماعی که رسانه، فرهنگ و تبلیغات نقش اساسی دارند اگر از حرکت های تند، مخرب و تحمیل کننده که به وحدت اسلامی صدمه می زند، اجتناب کنیم و به اصول مشترک و ارزشمند خود پایبند و پافشاری کنیم تا حدود زیادی از عوامل بازدارنده وحدت ممانعت کرده ایم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گناباد تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم فرقه ها در یک مسیر واحد، مشخص و نوارنی به سوی هدایت و کمال نزدیک کنیم باید وحدت کلمه ای در بین فرق که در یک سری اصول با هم اختلاف دارند، ایجاد کنیم.

کد مطلب 2216079

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