استاندارد سازی راز مشتری مداری و اشتغال پایدار در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی یوسفی شامگاه پنجشنبه در جلسه استاندارد گیلان به طرح تجا ( تجمیع جامع استاندارد سازی) و طاها اشاره کرد و افزود: کیفی سازی محصولات مهمترین هدف اجرای دو طرح استاندارد اجباری (تجا) و کنترل محصولات در بازار ( طاها ) از سوی استاندارد است.

وی اظهارداشت: در قالب طرح تجا ( تجمیع جامع استاندارد سازی) هرساله واحدهای که هیچگونه اقدامی در راستای استانداردسازی کالاهای خود انجام نداده اند این واحدها دعوت و تشویق به امر استاندارد سازی می شوند.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان به طرح بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: متولی اجرای این طرح استاندارد است.

وی افزود: این طرح نشان می دهد صاحبان واحدهای صنعتی در بکارگیری ماشین آلات روز خیلی جدی نبوده اند بنابراین گیلان در این زمینه از بسیاری استان های کشور عقب تر هست.

یوسفی تاکید کرد: سازمان استاندارد بر اساس استاندارد بین المللی ایزو 500001 مکلف شده است واحدهای صنعتی که سالیانه افزون بر یک مگاوات برق و بیش از دو میلیون متر مکعب گاز یا سوخت مایع مصرف دارند این واحدها باید به هر شیوه ممکن ممیزه ای شوند.

وی اذعان داشت: در قالب این طرح بهره گیری بهتر از ماشین آلات موجود با کاهش هزینه ها به صاحبان آنان ارائه خواهد شد.

مدیرکل استاندارد گیلان بیان داشت: ماشین آلات واحدهای صنعتی باید به روز باشند تا ضمن کاهش هزینه های سربارتولید و اقتصادی شدن محصولات بتوان در بازار رقابت، مشتریان خود را حفظ کرد.

وی در ادامه یادآورشد: میزان مصرف سوخت ماشین آلات موجود صنایع استان با ممیزی و با ارائه راهکارها مفید و موثر، استانداردسازی خواهند شد.