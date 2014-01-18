14 هزارگواهی مهارت فنی در استان زنجان صادر شده است

قاسم صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در حال حاضر آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان در 12 مرکز فعالیت می کند که از این تعداد 4 مرکز مختص برداران ، 4 مرکز مختص خواهران ، سه مرکز دو منظوره، یک مرکز جوار دانشگاه و با تئجه به اینکه علاوه بر این 163 آموزشگاه آزاد در سطح استان زنجان فعال هستند.

وی اظهار داشت: فعلا این مراکز پاسخگوی نیاز آموزشی استان در زمینه فنی و حرفه ای می باشند و در حال حاضر با توجه به برنامه های آموزشی در کلیه بخش های آموزشی اعم از مراکز ثابت دولتی صنایع و صنوف تیم سیار روستایی، شهری ، زندان . پادگان و موسسات کار آموزی آزاد حدود 4 هزار و 800 نفر مشغول کار آموزشی می باشند.

مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای استان زنجان گفت: ایجاد یک مرکز تخصصی آموزشهای فنی و حرفه ای جهت ارائه آموزشهای مهارتی در زمینه انرژی های نو و اجرای طرح 18 ماهه محسوس می باشد.

صیادی تاکید کرد: در سال گذشته از طریق شناسایی مهارت آموختگان موفق 8 هزار و 414 نفر رهگیری شده که از این تعداد 6 هزار و 625 نفر جذب بازار کار شده اند و با توجه به رهگیری به عمل آمده به طور میانگین درصد جذب آموز دیدگان حدود 32 درصد می باشد.

وی افزود: در برخی از حرفه ها مانند صنایع چوب، قالیباف حجمی و تابلویی ورمی کمپوست حدود 80 درصد می باشد.

مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای استان زنجان تصریح کرد: اغلب آموزش دیدگان حرفه های مذکور پس از اتمام دوره کارگاه تولیدی یا مغازه دایر نموده اند.

صیادی تامین اعتبارات مورد نیاز مواد مصرفی و تجهیزاتی کارگاهها بوده و برخی از مراکز نیز فاقد چارت سازمانی می باشند ، عدم حمایت از نخبگان مهارت آموختگان به منظور جذب در بنگاههای اقتصادی استان و اجرای آموزشهای مهارتی موازی توسط سایر دستگاهها را چالش مهم این سازمان می باشد.

وی در ادامه به برنامه های آتی سازمان در خصوص آموزشهای فنی و حرفه ای اشاره کردوافزود: یکی از برنامه های آموزشی آتی سازمان علاوه بر برنامه های در حال اجرا، طرح ملی آموزش و ایجاد فرصت های شغلی (الگوی آموزش بازار محور ) می باشد.

مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای استان زنجان،تدوین استاندارد و اجرای آموزشها در زمینه انرژی های نو و اجرای طرحهای پژوهشی در زمینه نیاز سنجی و رهگیری اشتغال مهارت آموختگان از برنامه های آتی این سازمان است.