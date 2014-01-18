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۲۸ دی ۱۳۹۲، ۸:۲۳

عرفانیان

بزرگسالان کشتی آزاد خراسان رضوی بدون نشان ماندند

بزرگسالان کشتی آزاد خراسان رضوی بدون نشان ماندند

مشهد - خبرگزاری مهر: مربی تیم کشتی آزاد بزرگسالان خراسان رضوی از عدم کسب نتیجه کشتی گیران استان در مسابقات تنکابن خبر داد واظهار کرد: کشتی خراسان رضوی از وجود کشتی گیران قهرمان خالی شده و بازگشت دوباره استان به سطح اول کشتی نیازمند پشتوانه سازی است.

جواد عرفانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم کشتی بزرگسالان خراسان رضوی عصر امروز بدون کسب هیچ عنوان و تشانی به کارش در مسابقات کشتی آزاد کشور پایان داد.

وی افزود: با توجه به اینکه در چند سال گذشته برای کشتی خراسان رضوی پشتوانه سازی صورت نپذیرفته و قهرمان گذشته نیز از دور قهرمانی خارج شده‌اند کشتی استان امروز بدون قهرمان باقی مانده است و تیم های کشتی استان در رده های مختلف از کسب نشان در مسابقات کشتی کشور بازماندند. 

تیم کشتی آزاد خراسان رضوی را در این مسابقات مسلم نادري خادم(57 كيلوگرم)، هاشم مختاري(61 كيلوگرم)، مهران دارابي(65 كيلوگرم) و رضا رجب زاده(70 كيلوگرم)، نعمان عظيمي(74 كيلوگرم)، اسماعيل نجاتيان(86 كيلوگرم)، امير وظيفه دان(97 كيلوگرم) و هومن شيدا(125 كيلوگرم) همراهی می کردند.

مسابقات كشتي آزاد بزرگسالان كشور طي روزهاي 26 و 27 دي ماه جاري در سالن امام رضا(ع) تنكابن استان مازندران برگزار و با قهرمانی تیم مازندران(الف) پایان یافت.

کد مطلب 2216420

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