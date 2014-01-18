حمایت از سرمایه گذاران فرهنگی/ استقبال مازندرانیها از سریال پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح شامگاه جمعه در بازدید از پشت صحنه ساخت سریال پایتخت 3 در شهرستان شیرگاه سوادکوه، با اشاره به اینکه امروز بدنبال سرمایه گذاری سرمایه گذاران در مازندران هستیم، اظهار داشت: این سرمایه گذاری در بخش های عمرانی و اقتصادی است اما در بخش فرهنگی سرمایه گذاران محدودی در این زمینه هستند و اینگونه سرمایه گذاری، یک نوع سرمایه گذاری ممتاز است.

وی به پخش این سریال که موجب علاقه مندی مسئولین استان نسبت به سالهای قبل شده است، اشاره کرد.

این مقام مسئول با اشاره به کمک و مساعدت برای سریال پایتخت، افزود: مسئولین استان برای پخش این سریال از هر کمک و همکاری دریغ نمی کنند و هرگونه کمک و همکاری بستگی به خود عوامل سریال دارد.

فلاح خاطرنشان کرد: به گفته رئیس جمهور که در هنر بحث زیبایی نیست بلکه هنر سخن گفتن و مدیریت و خوش رویی است، اظهار داشت: سریال پایتخت 3 یک سریال فرهنگی و اجتماعی با رویکرد مسائل و مشکلات مردم در زمینه های مختلف از جمله وضعیت سیمای منطقه، استان، شرایط و فرهنگ بومی، علائق، دیدگاههای مردم و انگیزه خانوادگی و شخصیتیمی تواند یک سریال سازنده و مفید شود.

وی با اشاره به لهجه مازندرانی و نهادینه شدن آن در بین عوامل سریال و کم سلیقگی برخی افراد که این سریال را زیر سوال بردند، اذعان داشت: مازندرانی ها از سریال پایتخت یک و دو استقبال کردند و اگر مواردی هم در این زمینه بوده، عوامل سریال در انتهای کار حسن نیت خود را نشان دادند.

استاندار افزود: پخش این سریال به تصویر کشیدن فرهنگ مازندرانی، علائق مردم به سراسر کشور است و این، کار بسیار سختی است و مردم در جامعه در این مورد حساسیت دارند و عوامل سریال باید این مسائل را در نظربگیرند.

سریال پایتخت 3 قرار است نوروز سال 93 از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شود.