عبدالکریم جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از علل و عوامل مهمی که به ایجاد ضعف و چالش در حوزه جذب توریسم منجر شده به عدم وحدت رویه میان مدیران شهری بازمی گردد.

جاذبه های زیارتی خاصی در مشهد ایجاد نشده است

وی میزان ماندگاری زائران را یک و نیم روز دانست و ادامه داد: جاذبه‌های زیارتی خاصی در مشهد ایجاد نشده و این امر در کاهش میزان ماندگاری زائران نقش بسزایی داشته است.

عضو کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد ادامه داد: منظور از ایجاد جاذبه‌های زیارتی توسعه فضاهای تفریحی نیست زیرا این شهر مذهبی بوده ضمن اینکه مکان های تفریحی متعددی در پایتخت معنوی وجود دارد.

جوادی تصریح کرد: ضروری است در ورودی حرم مطهر فضای معنوی را پیاده سازی کرد تا با این اقدام زائر را با فرهنگ زیارت آشنا کرده و به افزایش ماندگاری توریسم مذهبی کمک کنیم.

سرمایه گذار به تنهایی در رونق پایتخت معنوی نقش ندارد

وی در بخش دیگری از سخنانش نقش سرمایه گذار در رونق و توسعه پایتخت معنوی را موثر دانست و افزود: سرمایه گذار نقش پررنگی در توسعه پایتخت معنوی دارد اما در حقیقت سرمایه گذاران در این خصوص به تنهایی نقش آفرین نیستند.

جوادی عنوان کرد: مدیریت واحد شهری یکی از مولفه های مهم توسعه پایتخت معنوی و رفع کاستی ها و نارسائی ها در بخش توریسم مذهبی است.

عضو شورای شهر مشهد بیان کرد: برخی گمان می کنند با کمک سرمایه گذار می توان جاذبه های زیارتی را در این شهر ایجاد و به جذب هر چه بیشتر توریسم پرداخت اما حقیقت امر این است که نقش مدیران شهری در این زمینه بیش از سایر بخش هاست.

رونق بازار کسب و کار در سایه نگاه دغدغه مند مدیریت شهری

عضو کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای شهر مشهد تصریح کرد: شورای چهارم تحقیقاتی را در خصوص دلایل کاهش ماندگاری زائران انجام داد و متوجه شد با ورود زائران به این شهر، بازار کسب و کار رونق پیدا نمی کند و این موضوع نشان می دهد که مدیریت شهری باید با نگاهی دغدغه مند فضای بازار را رونق دهد.

جوادی یادآور شد: رونق فضای کسب و کار ضمن ایجاد درآمد برای شهر به پویایی پایتخت معنوی کمک می کند.

وی با اعلام اینکه رویکرد شورای شهر فرهنگی و اجتماعی است، بیان کرد: مدیران شهری باید در سایه مدیریت واحد فرهنگ زیارت را به درستی در این شهر نهادینه کرده و ضعف‌ها و چالش هایی که در حوزه جذب توریسم وجود دارد را با وحدت رویه مرتفع سازند.