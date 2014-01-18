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۲۸ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۲۱

حجت الاسلام موسوی در گفتگو با مهر:

فراعنه زمان بدنبال تفرقه افکنی میان امت اسلامی هستند

فراعنه زمان بدنبال تفرقه افکنی میان امت اسلامی هستند

مشهد - خبرگزاری مهر: یک کارشناس مذهبی گفت: امروز فراعنه زمان به دنبال تفرقه افکنی و شکاف میان امت اسلامی هستند.

حجت الاسلام مهدی واعظ موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایجاد تفرقه و شکاف میان امت اسلامی از نقشه های رژیم های استکباری است و در چنین شرایطی جوامع اسلامی باید با حفظ وحدت نقشه های دشمن را نقش برآب کنند.

وی ادامه داد: تکیه بر نقاط مشترک و نپرداختن به اختلافات جزئی  رمز اتحاد مسلمانان است و در حال حاضر  باید بسترهای تقویت اتحاد میان شیعه و سنی را بیش از پیش فراهم کرد.

وی تصریح کرد: هر وحدت و اتحادی از تمرکز بر روی نقاط مشترک بوجود می آید و تا هنگامی که بر روی این نقاط مشترک تمرکز نکنیم اتحادی ایجاد نمی شود.

این کارشناس مذهبی بیان کرد: توجه به اصل وحدت در میان امت اسلامی موجب می شود تا فراعنه زمان از نقشه تفرقه افکنی و شکاف میان امت اسلامی ناامید شوند.

به گفته وی مسلمانان باید تدابیر و سیاست های رژیم استکبار را بشناسند و با برنامه ریزی دقیق نقشه ها و توطئه های شوم آنان را خنثی سازند.

 

 

کد مطلب 2216451

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