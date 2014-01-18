به گزارش خبرنگار مهر، حیات وحش سرزمین خراسان در سایه طعمه بی رویه و بی رحمانه شکارچیان در معرض تهدید قرار گرفته و دیرزمانی است که شکارچی ها با پنهان شدن در گوشه ای، پرندگانی را که برای خوردن آب به چشمه می آیند ناجوانمردانه و بی رحمانه شکار می کنند.

در حال حاضر پرندگان خطه آفتاب با نشستن بر لب چشمه بدون نوشیدن قطره ای آب در دام شکارچیان می افتند و این موضوع سبب شده، نسل برخی از پرندگان با خطر تهدید و انقراض روبرو شود.

ضبط 40 قطعه چکاوک

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با بیان اینکه شکار بی رویه پرندگان حیات وحش را تهدید می کند، می گوید: طی سه ماهه اخیر تعداد 17 قطعه کوکر شکم سیاه ، 2 بهله سارگپه ،45 قطعه کبک ، 16 قطعه تیهو ،40 قطعه چکاوک ، 16 قطعه کبوتر وحشی ، 8 قطعه قمری ، 2 بهله دلیجه ، یک قطعه سار ، یک قطعه قو و 2 قطعه قرقاول از 8 نفر متخلفین شکار ماهیان و 28 نفر از شکارچیان ضبط شده است.

حمید صالحی بیان می کند: 53 پستاندار نیز به صورت غیرمجاز شکار شده که این تعداد شامل 7 سر خرگوش، 8 رأس آهو، یک قلاده کفتار، یک قلاده یوزپلنگ ، 35 رأس قوچ ، 3 رأس پازن ، 2 رأس مارال ، یک قلاده گربه جنگلی و یک رأس تشین بوده است.

دستگیری 16 شکارچی متخلف

وی با اعلام اینکه با شکارچیانی که اقدام به زنده گیری پرندگان شکاری می کنند برخورد می شود، عنوان کرد: طی سه ماهه اخیر 16 مورد شکارچی متخلف دستگیر شدند.

وی ادامه می دهد: در طی این مدت تعداد 9 بهله بالابان، 41 قطعه مینا ، 12 قطعه قراریر، 5 بهله دلیجه، یک قطعه هوبره، یک بهله لیل، یک بهله شاهین، 3 بهله عقاب، یک بهله شاهبوف، 13 قطعه سهره، 39 قطعه کبک و یک قطعه تیهو ضبط و متخلفان به دستگاه قضایی معرفی شدند.

وی تاکید می کند: یگان حفاظت محیط زیست استان از انجام شکار جلوگیری می کند و در طی سه ماهه اخیر 40 مورد از انجام شکار ممانعت به عمل آمده و ادوات این شکارچیان از جمله 4 قبضه سلاح ساچمه زنی، یک قبضه سلاح دست ساز، 4 قبضه کلاشینکف، فشنگ، دوربین خودرو، چراغ گردان ضبط و متخلفان به مقام قضایی معرفی شدند.

شکار جانوران وحشی قابل تعقیب و مجازات است

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تصریح می کند: پرندگان خطه آفتاب با وجود هشدارهای اداره محیط زیست استان، شکار می شوند و این موضوع سبب شده، نسل برخی از پرندگان با تهدید جدی روبرو شود.

صالحی عنوان می کند: طبق ماده ۱۵ قانون شکار و صید شروع به شکار جانوران وحشی قابل تعقیب و مجازات است و متخلفین دستگیر شده در این خصوص نیز محکوم خواهند شد.

وی با اعلام اینکه قانون گذار برای حمل اسلحه متعلق به غیر نیز مجازات تعیین کرده است، می گوید: محیط زیست به لحاظ وظایف و اولویت های قانونی خود با این گونه شکارچیان برخورد می کند اما در این زمینه از نقش آموزش و فرهنگ سازی نیز نباید غافل شد.

پرندگان وحشی به دلیل قیمتی بودن شکار می شوند

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کشف پنج پرنده شکاری بالابان از قاچقچیان افغانی گفت: چندی پیش پنج بهله پرنده شکاری در معرض انقراض بالابان از طریق اتوبوسی که از کشور افغانستان به مقصد مشهد در حرکت بود با مشارکت و همراهی مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنگ مرزی تایباد کشف و ضبط شد؛ این پرندگان به دلیل قیمتی بودن توسط افراد شکار می شوند و در بازار های خارج از کشور به فروش می رسند.

یک کارشناس محیط زیست نیز در این رابطه به مهر می گوید: بخشی از دلایل افزایش شکار پرندگان به صورت غیر مجاز ناشی از انجام ندادن فرهنگسازی های لازم است.

مسعود ساچی تصریح می کند: طبیعت هیچ گاه از دست شکارچیان زیاده خواه در امان نیست و هر روز باید نگران از دست رفتن پرندگان و جانوران باشیم.

شکار پرندگان نباید محیط زیست را تهدید کند

وی ادامه می دهد: همه ساله در فصل مهاجرت پرندگان عده ای فرصت طلب با استفاده از روشهای غیرمجاز و ناجوانمردانه با ایجاد دامهای هوایی که روشی ممنوع برای شکار پرندگان است اقدام به شکار می کنند.

این کارشناس محیط زیست تصریح می کند: شکار پرندگان نباید به یک معضل زیست محیطی تبدیل شود زیرا در غیر این صورت با خطر انقراض روبرو می شویم لذا ضروری است درسایه مدیریت تنوع زیستی حد و مرز شکار را به صورت دقیق و با نظارت جدی مشخص کنیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون شاهد افزایش شکار پرندگان در مناطق ناشناخته هستیم، عنوان می کند: حد ظرفیت شکار پرندگان در بهترین حالت برابر65 زاده‎ای است که به سن تولید مثل می‎رسند.

پرهیز از شکار بی رویه پرندگان

وی تصریح می کند: شکار تاجایی مثبت و موثر است که از حد مجازعبور نکند زیرا در غیر این صورت شکار به یک معضل زیست محیطی تبدیل می شود.

وی با تاکید بر مدیریت تنوع زیست محیطی و پرهیز از شکار بی رویه پرندگان می گوید: افزایش رابطین محیط زیست، تهیه نقشه پراکندگی تمام گونه‎هایی که درمعرض خطر یا تهدید قرار دارند، شناسایی مناطق با ارزش و بکر طبیعت، بازنگری در میزان صدور پروانه‎های شکار و ایجاد گشت‎های روزانه در تمام مناطق بخشی از اقداماتی است که می توان در راستای مدیریت تنوع زیست محیطی انجام داد.

حال که با شکار بی رویه پرندگان حیات وحش این استان در معرض تهدید قرار گرفته باید تدابیری اندیشید تا درآینده ای نزدیک خبر انقراض پرندگان وحشی به گوش نرسد.

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گزارش: مرضیه صاحبی