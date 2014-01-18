دستور رئيس جمهور براي تقدير از معلم مريواني/ دانش آموز سرطاني تحت درمان قرار مي گيرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علي محمديان معلم دبستان شيخ شلتوت مريوان براي ابراز همدردي با يكي از دانش آموزان خود كه به دليل ابتلا به بيماري و مصرف دارو موي سر خود را از دست داده بود، موي سرش را تراشيد و در حالي كه حدود يك هفته است كه اين خبر براي اولين بار در شبكه هاي اجتماعي و سپس رسانه هاي خبري مطرح شد، رئيس جمهور دستور داده است كه از اين معلم تقدير شود.

اين اقدام معلم مريواني براي اولين بار در شبكه هاي اجتماعي منتشر شد و به فاصله كمي رسانه هاي مجازي و همچنين صدا و سيما نيز نسبت به تهيه گزارش از اين كار اقدام كردند و در فاصله اي كوتاه اين خبر در صدر اخبار كشور قرار گرفت و به فاصله يك هفته رئيس جمهور دستور تقدير از اين اقدام را صادر كرد و همزمان مقرر شده هزينه هاي درمان اين دانش آموز نيز تامين شود.

استاندار كردستان ضمن اعلام خبر دستور رئيس جمهور براي تقدير از معلم مريواني و تامين هزينه هاي مورد نياز براي پيگيري و تامين هزينه هاي درمان دانش آموز بيمار مريواني اظهار داشت: عصر جمعه از دفتر رئيس جمهور با من تماس گرفتند و اعلام شد كه دكتر روحاني به محض رويت اين خبر دستور داده است تا از اين اقدام معلم مريواني به صورت ويژه تقدير و تشكر شود.

عبدالمحمد زاهدي بيان كرد: همزمان با اين مهم رئيس جمهور دستور داده است كه وضعيت بيماري دانش آموز مريواني نيز پيگيري شود و هزينه هاي درماني وي نيز تامين شود تا در كوتاهترين زمان ممكن نسبت به درمان اين دانش آموز نيز اقدام شود.

وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته بعد از دستور رئيس جمهور افزود: به محض اعلام دستور رئيس جمهور من با آقاي محمديان معلم مريواني تماس گرفتم و به صورت تلفني از وي تقدير كردم كه اميدواريم طي روزهاي آينده نيز به صورت حضوري بتوانيم از اين اقدام وي به عنوان يك الگو تقدير كنيم.

استاندار كردستان در ادامه سخنان خود با اشاره به پيگيري هاي صورت گرفته در خصوص روند درمان دانش آموز مريوانی نيز گفت: در بيمارستان رازي تهران آزمايشات مختلفي بر روي اين دانش آموز صورت گرفته است و خوشبختانه روند درمان وي رضايت بخش بوده و نكته قابل ذكر اين است كه وي هم اكنون در بيمارستان بستري نيست و در محل زندگي خود بوده و در مدرسه نيز حضور پيدا مي كند.

وي ادامه داد: بر اساس دستور رئيس جمهور به مسئولان بيمارستان نيز دستور داده شده است كه مسائل درماني اين دانش آموز مريواني به صورت ويژه مورد پيگيري قرار گرفته و اقدامات لازم در اين خصوص نيز انجام شود.

زاهدي در پايان با اشاره به اينكه هزينه هاي درمان اين دانش آموز مريواني نيز تامين مي شود، بيان كرد: بر اساس دستور رئيس جمهور هزينه هاي مورد نياز براي درمان اين دانش آموز مريواني نيز تامين مي شود و انتظار داريم كه با توجه به اقدامات صورت گرفته در كوتاهترين زمان ممكن شاهد رفع اين بيماري باشيم.

محمدعلی محمدیان معلم پایه دوم دبستان شیخ شلتوت شهر مریوان در خصوص اقدام خود براي تراشيدن موي سرش اظهار داشت: یکی از دانش‌آموزانم به دلیل داشتن بیماری سرطان و به هنگام مصرف دارو تمامی موهای سرش ریخت و از بین رفت و وی هر بار در کلاس درس و یا محیط مدرسه حاضر می شد مورد تمسخر دیگر دانش‌آموزان هم سن و سالش قرار می‌گرفت و به همين دليل و در راستاي همدردي با وي من هم تصميم گرفتم تا موي سرم را تراشيده و خود را با وي همسان كنم.

اين معلم مريواني در ادامه سخنان خود با اشاره به اينكه هدف اصلی این حرکت نوعی همدلی با دانش‌آموزش محاسبه می‌شود ادامه داد: معلمی شغل انبیاست و کار اصلی وی ترویج اخلاق حسنه، آموزش و تربیت است و در این راه باید از تمام وجود مایه گذاشت، کودکان روحی لطیف و سرشار از محبت دارند که باید به آنها نحوه ابراز آن را یاد داد تا بتوانند در آینده نه چندان دور با ابراز به موقع این محبت و عشق به یاری همنوعان خود بشتابند.