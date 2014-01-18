شهرستان آبدانان و طرحهای افتتاح نشده/ پروژه های شهرستان آهسته پیش می روند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان آبدانان با جمعیت 60 هزار نفری در جنوب استان ایلام قرار دارد و هم اکنون با مشکلات اساسی مثل بیکاری، کمبود امکانات مواجه است.

در سالهای اخیر اقدمات خوبی در شهرستان صورت گرفته است ولی این اقدامات برای توسعه شهرستان کافی نبوده و در این بین چندین طرح مهم عمرانی شهرستان نیز در موعد مقرر به بهره برداری نرسیده است.

طرح گازرسانی، تونل کبیرکوه، بیمارستان، کارخانه سیمان و..از جمله پروژه های مهم شهرستان هستند که بیشتر این طرحها بعد از سالها در انتظار افتتاح شدن قرار دارند هرچند هم اکنون نیز روند پیشرفت این طرحها به آهستگی پیش می رود.

مردم ناراضی هستند

علی مرادی یکی از شهروندان آبدانانی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه در سالهای گذشته شاهد آن بودیم طرحهایی که برای شهرستان تصویب شده به کندی پیش می رود و مردم از خدمات آنها بی بهره هستند.

وی افزود: به طور مثال بیمارستان شهر آبدانان بعد از سالها هنور در بلاتکلیفی به سر می برد و در حالی که مردم شهرستان با مشکلات بهداشتی و درمانی مواجه هستند این پروژه بعد از شش سال به بهره برداری نرسیده است.

مرادی بیان داشت: مردم شهرستان آبدانان هم اکنون برای نیازهای درمانی خود به مرکز استان و استان خوزستان مراجعه می کنند و همین عامل باعث اذیت و سرگردانی مردم شده است.

این شهروند افزود: کارخانه سیمان شهرستان آبدانان که با وعده اشتغال در شهرستان کلنگ زنی شده در حال حاضر روند خوبی ندارد و جوانان شهرستان نیز ایجاد این کارخانه نا امید شده اند.

وی تصریح کرد: پروژه گازرسانی به شهرستانی بعد از چند سال هنوز به بهره برداری نرسیده است و مردم بعد از سالهای همچنان از نعمت گاز بی بهره مانده اند.

مسئولان پیگیری نمی کنند

یک کارشناس مسائل اقتصادی در شهرستان آبدانان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسئولان برای اجرای طرحهای عمرانی شهرستان پیگیری لازم را انجام نمی دهند.

مسعد عزیری اظهار داشت: طرح بیمارستان شهر آبدانان بعد از سالها با وجود مشکلات مردم شهرستان هنوز به بهره برداری نرسیده ولی مسئولان نیز پیگیر افتتاح پروژه به رغم بازدید مسئولان کشوری نشده اند.

وی افزود: مردم شهرستان با کمبود راه ارتباطی مناسب و استاندارد مواجه هستند و تونل کبیرکوه با اعتبارات قطره ای پیش می رود و هیمن عامل باعث شده این پروژه دارای پیشرفت مناسبی نشده باشد.

این کارشناس اظهار داشت: کارخانه سیمان نیز سرانجام نامشخصی ندارد و کسی پاسخگوی حل مشکل بیکاری شهرستان نیست در حالی که چهار سال پیش در زمان کلنگ زنی پروژه وعده ها های فراوانی برای اجرای این پروژه و اشتغال چند هزار جوانان آبدانانی داده شد.

ظرفیتهای زیاد شهرستان آبدانان

وی گفت: شهرستان آبدانان دارای ظرفیتهای کشاورزی و گردشگری و همچنین معدنی است که متاسفانه کمتر از ظرفیتها در جهت توسعه و اشتغال شهرستان استفاده شده است.

عزیزی افزود: باید از ظرفیتهای شهرستان در جهت توسعه و جذب سرمایه گذاری لازم استفاده کرد تا زمینه اشتغال در شهرستان فراهم شود.

وی تصریح کرد: دریاچه دوقلوی سیاه گاو، قلعه هزاردرب، پشت سد کرخه و..از مهمترین ظرفیتهای شهرستان هستند.

وی عنوان کرد: باید از عقبه سد کرخه در جهت آبی کردن زمینهای کشاورزی و توسعه فعالیتهای گردشگری و همچنین آبزی پروری استفاده کرد.

مشکلات طرحهای عمرانی شهرستان آبدانان حل می شود

استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار اظهار داشت: طرحهای گازرسانی، بیمارستان، کارخانه سیمان و تونل کبیرکوه در شهرستان با جدیت پیگیری می شود.

محمدرضا مروارید اظهار داشت: تونل کبیرکوه به عنوان یک پروژه حیاتی در شهرستان و کل استان از طریق مقامات وزارت راه و شهرسازی در جهت اختصاص اعتبارات لازم رایزنی های زیادی شده است.

وی افزود: با ارائه تسهیلات لازم پروژه کارخانه سیمان شهرستان نیز به زودی آغاز به کار می کند روند پروژه شتاب می گیرد.

این مسئول تصریح کرد: طرح گازرسانی به شهرستان نیز در مراحل پایانی قرار دارد و در سال جاری این پروژه افتتاح می شود.

وی بیان داشت: بیمارستان 32 تختخوابی شهرستان نیز به زودی افتتاح می شود و امیداوریم مشکلات بخش بهداشتی و درمانی شهرستان حل شود.

با توجه ظرفیتهای بسیار زیادی در شهرستان انتطار می رود مسئولان در جهت رفع مشکلات مردم شهرستان آبدانان تلاش و توجه ویژه داشته باشند.

مشکلات بهداشتی و درمانی و معضل بیکاری در شهرستان آبدانان هم اکنون باعث شده تعدادی از جمعیت شهرستان به دیگر نقاط کشور مهاجرت کنند و مسئولان برای جلوگیری از روند مهاجرت مردم باید طرحهای خدماتی و اشتغال را در اسرع وقت پیگیری کنند.