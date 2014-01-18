  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۸ دی ۱۳۹۲، ۸:۴۳

پس از دو روز پیکار در تنکابن/

مازندران قهرمان کشتی آزاد بزرگسالان ایران شد/ رده‌بندی نهایی انفرادی و تیمی

مازندران قهرمان کشتی آزاد بزرگسالان ایران شد/ رده‌بندی نهایی انفرادی و تیمی

رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان کشور جمعه شب با قهرمانی تیم مازندران به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور با شرکت 254 کشتی گیر از 29 استان در قالب 32 تیم، طی 9 دور و با انجام 293 کشتی طی روزهای 26 و 27 دی‌ماه در شهرستان تنکابن برگزار شد که در نهایت تیم مازندران با 68 امتیاز به عنوان نخست دست یافت.

براین اساس اسامی رده بندی نفرات و تیم‌های برتر به شرح زیر است:

57 کیلوگرم: 1- مهران رضا زاده (مازندران الف) 2- امید جلالی بهار (البرز) 3- دانیال حجتی (گلستان) و فرهاد جلالی (تهران) 5- علی حاج آقا نیا (مازندران ب) و فرید دژم خو (آذربایجان شرقی)
61 کیلوگرم: 1- حسن مرادقلی (تهران) 2- سید احمدی محمدی (مازندران الف) 3- وحید جلالی بهار (البرز) و عباس دباغی (مازندران ب) 5- حسین شادی (همدان) و سجاد عزیزی (کرمانشاه)
65 کیلوگرم: 1- میثم نصیری (اردبیل) 2- علی اصغر جبلی (گلستان) 3- ابراهیم نصیری (مازندران ب) و حامد رشیدی (کرمانشاه) 5- محمد حاتم خانی (مرکزی) و محمد یوسفی (مازندران الف)
70 کیلوگرم: 1- سعید داداش‌پور (مازندران الف) 2- مرتضی گودرزی (مازندران ب) 3- سبحان محمدزاده (آزاد) و مصطفی حسین‌خانی (تهران) 5- ایمان رحمانی زاده (آزاد) و محمدجواد حمیدی (کرمانشاه)
74 کیلوگرم: 1- رضا افضلی (کرمانشاه) 2- ایمان محمدیان (مازندران ب) 3- حامد رضایی (البرز) و جعفر قاسمی (مازندران الف) 5- صادق خورشیدی فر (خوزستان) و حسن طهماسبی (گلستان)
86 کیلوگرم: 1- محمدجواد ابراهیمی (مازندران ب) 2- محمدحسین محمدیان (مازندران الف) 3- احسان امینی (کرمانشاه) و میثم مصطفی جوکار (همدان) 5- مصطفی کرد علیوند (لرستان) و حسام مقدم (تهران)
97 کیلوگرم: 1- جمال میرزایی (همدان) 2- عباس طحان (مازندران ب) 3- سعید امیری (کرمانشاه) و حامد طالبی زرین کمر (مازندران الف) 5- حسن رحیمی (تهران) و وحید یوسفوند (لرستان)
125 کیلوگرم: 1- محمدرضا آذرشکیب (البرز) 2- پرویز هادی (آذربایجان شرقی) 3- سید احمد رسولی (گلستان) و جابر صادق زاده (مازندران الف) 5- امید گل محمدزاده (تهران) و سید ساجد جلالی (مرکزی)

رده‌بندی تیمی:
1- مازندران الف 68 امتیاز 2- مازندران ب 59 امتیاز 3- تهران 48 امتیاز 4- کرمانشاه 47 امتیاز 5- البرز 39 امتیاز 6- گلستان 33 امتیاز

کاپ اخلاق: استان گیلان
مربی نمونه: اویس ملاح (گلستان)
فنی ترین کشتی گیر: سعید داداش‌پور در وزن 70 کیلوگرم از مازندران
کشتی گیر نمونه: مهران رضازاده در وزن 57 کیلوگرم از مازندران

کد مطلب 2216475

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها