به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور با شرکت 254 کشتی گیر از 29 استان در قالب 32 تیم، طی 9 دور و با انجام 293 کشتی طی روزهای 26 و 27 دی‌ماه در شهرستان تنکابن برگزار شد که در نهایت تیم مازندران با 68 امتیاز به عنوان نخست دست یافت.

براین اساس اسامی رده بندی نفرات و تیم‌های برتر به شرح زیر است:

57 کیلوگرم: 1- مهران رضا زاده (مازندران الف) 2- امید جلالی بهار (البرز) 3- دانیال حجتی (گلستان) و فرهاد جلالی (تهران) 5- علی حاج آقا نیا (مازندران ب) و فرید دژم خو (آذربایجان شرقی)

61 کیلوگرم: 1- حسن مرادقلی (تهران) 2- سید احمدی محمدی (مازندران الف) 3- وحید جلالی بهار (البرز) و عباس دباغی (مازندران ب) 5- حسین شادی (همدان) و سجاد عزیزی (کرمانشاه)

65 کیلوگرم: 1- میثم نصیری (اردبیل) 2- علی اصغر جبلی (گلستان) 3- ابراهیم نصیری (مازندران ب) و حامد رشیدی (کرمانشاه) 5- محمد حاتم خانی (مرکزی) و محمد یوسفی (مازندران الف)

70 کیلوگرم: 1- سعید داداش‌پور (مازندران الف) 2- مرتضی گودرزی (مازندران ب) 3- سبحان محمدزاده (آزاد) و مصطفی حسین‌خانی (تهران) 5- ایمان رحمانی زاده (آزاد) و محمدجواد حمیدی (کرمانشاه)

74 کیلوگرم: 1- رضا افضلی (کرمانشاه) 2- ایمان محمدیان (مازندران ب) 3- حامد رضایی (البرز) و جعفر قاسمی (مازندران الف) 5- صادق خورشیدی فر (خوزستان) و حسن طهماسبی (گلستان)

86 کیلوگرم: 1- محمدجواد ابراهیمی (مازندران ب) 2- محمدحسین محمدیان (مازندران الف) 3- احسان امینی (کرمانشاه) و میثم مصطفی جوکار (همدان) 5- مصطفی کرد علیوند (لرستان) و حسام مقدم (تهران)

97 کیلوگرم: 1- جمال میرزایی (همدان) 2- عباس طحان (مازندران ب) 3- سعید امیری (کرمانشاه) و حامد طالبی زرین کمر (مازندران الف) 5- حسن رحیمی (تهران) و وحید یوسفوند (لرستان)

125 کیلوگرم: 1- محمدرضا آذرشکیب (البرز) 2- پرویز هادی (آذربایجان شرقی) 3- سید احمد رسولی (گلستان) و جابر صادق زاده (مازندران الف) 5- امید گل محمدزاده (تهران) و سید ساجد جلالی (مرکزی)

رده‌بندی تیمی:

1- مازندران الف 68 امتیاز 2- مازندران ب 59 امتیاز 3- تهران 48 امتیاز 4- کرمانشاه 47 امتیاز 5- البرز 39 امتیاز 6- گلستان 33 امتیاز

کاپ اخلاق: استان گیلان

مربی نمونه: اویس ملاح (گلستان)

فنی ترین کشتی گیر: سعید داداش‌پور در وزن 70 کیلوگرم از مازندران

کشتی گیر نمونه: مهران رضازاده در وزن 57 کیلوگرم از مازندران