اصناف چشم و چراغ شهر هستند/ برخی اصناف ارزش های اسلامی را رعایت نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه همایش امر به معروف و نهی از منکر ویژه اصناف و بازاریان با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت ورامین، سرهنگ مرتضی مومنی فر فرمانده سپاه ناحیه، حسن میرزایی رییس اداره صنعت، معدن و تجارت، سید اکبر رمضانپور رییس مجمع امور صنفی و جمعی از کسبه، اصناف و بازاریان ورامین در مهدیه این شهرستان برگزار شد.



اصناف و بازاریان موظف هستند که بر اساس قانون نظام صنفی عمل کنند



در این همایش سید اکبر رمضان پور با اشاره به نظارت بر اصناف و بازاریان اظهار داشت: در قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی که در 95 ماده تنظیم شده است، اصناف به فعالیت اقتصادی می پردازند و فعالیت آنان تحت این قانون مورد کنترل و ارزیابی قرار می گیرد.



رییس مجمع امور صنفی شهرستان ورامین افزود: اصناف و بازاریان موظف هستند که بر اساس قانون نظام صنفی به فعالیت بپردازند و اگر در این زمینه کوتاهی از سوی برخی کسبه صورت بگیرد، برای برخورد پیش بینی های قانونی صورت گرفته است.



وی ادامه داد: اصناف زمانی که می خواهند پروانه کسب دریافت کنند باید تأییدیه اماکن نیروی انتظامی را دریافت کرده و باید فرد از لحاظ اخلاقی و شخصیتی مورد تأیید قرار بگیرد و مجمع امور صنفی شهرستان همکاری مناسبی با اماکن نیروی انتظامی شرق استان تهران برقرار کرده است و با همکاری این دو نهاد با اصناف متخلف برخورد می شود.



رمضانپور اضافه کرد: باید اصناف در زمینه احکام کسب و تهدیدهایی که در کسب های مختلف وجود دارد، آموزش های لازم را ببینند تا هم جنبه آموزشی برای اصناف رعایت شود و هم حد و مرز تخلف در میان اصناف به صورت مشخص مورد تببین قرار گیرد.



در ادامه حجت الاسلام سید محسن محمودی با اشاره به جایگاه اصناف و بازاریان در دوران گذشته بیان داشت: در گذشته صاحبان صنوف و بازاریان قبل از این که در محل کسب خود حاضر شوند ابتدا در مسجد بازار، قرآن تلاوت کرده و احکام کسب را فرا می گرفتند و با یک نگاه دینی به شغل خود نگاه می کردند.



امام جمعه موقت ورامین افزود: همین نگاه دینی سبب می شد تا امین ترین افراد در گذشته کاسب ها باشند تا جایی که در برخی مواقع زمانی که امام جماعت در مسجد حاضر نبود، کسبه امین به جای روحانی مسجد می ایستاد و مردم هم به آنان اقتدا می کردند اما امروز متأسفانه کاسبی به عنوان حرفه ای مطرح شده است که افراد زمانی که نمی توانند به هیچ شغلی برسند، با باز کردن مغازه و بدون دانستن احکام کسب به کسب درآمد روی می آورند.



وی ادامه داد: باید توجه داشت که اصناف چشم و چراغ یک شهر هستند و امروز اگر می خواهید وضعیت فرهنگی و دینی یک شهر را بسنجید باید به تابلوها و ویترین مغازه های آن شهر دقت کنید که به چه میزان با معیارهای اسلامی و ارزشهای دینی منطبق است.



رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: تابلوهای یک شهر ویترین مغازه‌های آن شهر است، فروشنده‌های مغازه‌ها بیان کننده فرهنگ آن شهر هستند، باید ویترین مغازه‌های شهر مذهبی ما نشان دهنده فرهنگ مردم شهرمان باشد



رعایت نکردن عفاف و حجاب اثرات مخرب بر روی جامعه می گذارد



محمودی اضافه کرد: بدا به حال کاسبی که پروانه کسب را به نام خود دریافت می کند اما برای کسب درآمد بیشتر، نوامیس مردم را بزک کرده و پشت مغازه خود قرار می دهید و این افراد آگاهانه یا نا آگاهانه به دشمن خدمت می کنند.



این مسئول یادآور شد: رعایت نکردن عفاف و حجاب اثرات مخرب و ماندگاری بر اخلاق جامعه دارد، خود زنان باید بیشتر مراقب باشند، دشمن روی به انحراف کشاندن نوامیس ما سرمایه گذاری کرده است و متأسفانه امروز ایران هفتمین کشور در مصرف لوازم آرایشی در جهان می باشد.



عضو ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ورامین افزود: مصرف بی رویه مواد آرایشی سرطان زا است، چروک خوردگی زودرس را دربردارد و به عاقبت خود فکر کنید.



وی تأکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه تمام آحاد جامعه به خصوص اصناف است که ارتباط بیشتری با مردم دارند چرا که اگر ویروس گناه در جامعه پراکنده شود، تمام جامعه را نابود خواهد کرد.