تیم کشتی آزاد بزرگسالان کرمانشاه مقام چهارم کشور را کسب کرد

منصور کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور که شب گذشته در تنکابن مازندران به پایان رسید اشاره و خاطرنشان کرد: در این رقابت ها تیم کرمانشاه نسبت به ادوار گذشته نتایج بهتری کسب کرد و توانست به چهار مدال طلا و برنز با ارزش دست پیدا کند.

وی یادآور شد: رضا افضلی، احسان امینی، حامد رشیدی و سعید امیری مدال آوران کشتی کرمانشاه در این مسابقات بودند.

کیانی ادامه داد: تنها مدال طلای کشتی کرمانشاه در رقابت های قهرمانی کشور توسط رضا افضلی در 74 کیلوگرم بدست آمد و این کشتی گیر توانست با شکست تمام رقبایش با شایستگی عنوان قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کند.

دبیر هیات کشتی کرمانشاه تصریح کرد: در وزن 65 کیلوگرم نیز حامد رشیدی کشتی گیر کرمانشاهی توانست در کنار ابراهیم نصیری از مازندران ب مقام سوم مشترک را از آن خود کند.

کیانی در ادامه افزود: دیگر مدال برنز کرمانشاه در این رقابت ها توسط احسان امینی در 86 کیلوگرم بدست آمد و در حالی که وی می توانست با اندکی دقت بیشتر حتی عنوان قهرمانی را از آن خود کند در نهایت به قرار گرفتن در رده سوم و در کنار میثم مصطفی جوکار کشتی گیر مطرح همدانی رضایت داد.

وی خاطرنشان کرد: در وزن 97 کیلوگرم نیز سعید امیری نماینده کرمانشاه موفق شد در کنار حامد طالبی از مازندران الف عنوان سوم مشترک را از آن خود کند.

کیانی یادآور شد: در مسابقات کشتی قهرمانی کشور، سجاد عزیزی در 61 و محمدجواد حمیدی در 70 کیلوگرم با قرار گرفتن در جایگاه پنجم از لحاظ امتیازی به تیم استان کمک کردند.

وی در پایان اظهار داشت: تیم کشتی آزاد بزرگسالان کرمانشاه در پایان مسابقات قهرمانی کشور با کسب 47 امتیاز، پس از تیم های مازندران الف، مازندران ب و تهران تنها با یک امتیاز کمتر نسبت به این تیم در جایگاه چهارم قرار گرفت.

مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور با شرکت 254 کشتی گیر از 29 استان در قالب 32 تیم، طی 9 دور و با انجام 293 کشتی طی روزهای 26 و 27 دی ماه در شهرستان تنکابن استان مازندران برگزار شد.