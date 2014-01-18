عملیات اجرایی بیمارستان امام خمینی(ره) شهریار تا پایان سالجاری از سر گرفته می شود

همت الله هادیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات بیمارستان 313 تختخوابی امام خمینی(ره) شهریار و اقدامات صورت گرفته برای آغاز مجدد عملیات اجرایی آن، اظهار داشت: طی هفته های گذشته جلسات متعددی با حضور نمایندگان وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه علوم پزشکی، نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی و خیر بیمارستان ساز در فرمانداری برگزار شد که برآورد میزان اعتبار لازم برای تکمیل بیمارستان، نحوه تامین اعتبار، تجهیز و تامین نیرو و... از جمله موارد مطروحه در این جلسات بود.

این مسئول عنوان کرد: بنابر ارزیابیهای صورت گرفته تکمیل ساختمان بیمارستان، تاسیسات و تجهیزات، نیازمند 500 میلیارد ریال اعتبار است که مقرر شد بخشی از طریق مردم و خیرین تامین شده و بخشی دیگر نیز از محل اعتبارات شهرستانی تخصیص داده شود.

بیمارستان را با اعتبارات محلی تکمیل می کنیم

وی خبر داد: پیش بینی و تلاش ما بر این است که عملیات اجرایی این پروژه تا پیش از پایان سال آغاز شود البته این بیمارستان در سه فاز درمانگاه، اورژانس و صد تختخوابی به ترتیب تکمیل خواهد شد.

فرماندار شهریار در پاسخ به این سوال که با توجه به اعتبارات مصوب بیمارستان امام خمینی (ره) در ردیف بودجه، آیا دولت حمایتی مالی از این پروژه چندین ساله خواهد داشت، گفت: متاسفانه وزارت بهداشت تاکنون ریالی به این پروژه تخصیص نداده و در آینده نیز نخواهد داد، وعده دولتهای پیشین نیز محقق نشد بنابراین در نظر داریم این بیمارستان از طریق درآمدهای محلی و خیرین تکمیل شود.

وزیر بهداشت و درمان به شهریار می آید

هادیزاده از حضور احتمالی وزیر بهداشت و درمان در شهریار خبر داد و بیان کرد: طی مکاتباتی که با وزارت بهداشت و درمان صورت گرفت مقرر شد وزیر مربوطه طی یک الی دو هفته آینده در این شهرستان حضور پیدا کرده و ضمن بازدید از وضعیت پروژه و درصد پیشرفت آن، تکلیف نهایی بیمارستان مشخص شود چراکه حتی در صورت تکمیل و تجهیز بیمارستان با اعتبارات محلی، اگر مجوز تامین نیرو از سوی وزارت بهداشت صادر نشود نمی توان از این پروژه بهره برداری کرد.

مراکز درمانی برخی شهرهای شهریار چشم انتظار مجوز نیروی انسانی

این مسئول افزود: همانطور که در حال حاضر نیز مراکز درمانی در شاهدشهر و وحیدیه احداث شده است که برغم تکمیل و تجهیز مناسب، به دلیل عدم تامین پزشک و نیروی انسانی از سوی وزارت بهداشت و درمان، این مراکز بلا استفاده باقی مانده اند.

وی ابراز امیدواری کرد: طی نشست با وزیر بهداشت و درمان علاوه بر رفع مشکلات بیمارستان امام خمینی (ره)، نیاز نیروی انسانی این مراکز درمانی نیز رفع شود تا بتوان با امکانات بهتر و کیفی تری به شهروندان خدمت رسانی کرد.

گفتنی است؛ بیمارستان امام خمینی (ره) شهریار در سال 72 توسط رئیس جمهور وقت کلنگ‌زنی شد، این بیمارستان که قرار بود با 313 تخت درمانی بخشی از نیازهای پزشکی مردم این شهرستان و شهرستانهای همجوار را رفع کند، با گذشت 20 سال از مراسم کلنگ زنی و برغم تاکیدات روسای جمهور وقت و دارا بودن مصوبه هیات دولت، با تنها 30 درصد پیشرفت فیزیکی همچنان نیمه کاره و بلاتکلیف رها شده است.