عالمان شیعه منادی اخوت اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن لزومی شامگاه جمعه در نخستین سالگرد ارتحال عالم ربانی مرحوم حجت الاسلام حاج سید مسیح شاهچراغی که با حضور مسئولان، روحانیت و قشرهای مختلف مردم در حسینیه اعظم معصوم زاده دامغان برگزار شد، با تاکید بر اینکه عالمان ارزشمند شیعه همواره منادی اخوت اسلامی بوده اند، اظهار داشت: مرحوم شاهچراغی یکی از روحانیان وفادار به انقلاب، امام(ره) و رهبری بود، همیشه خود را یکی از خادمان و حامیان انقلاب می دانست و به آن افتخار می کرد.

وی افزود: نقش و جایگاه این عالم مجاهد در پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در کنار دیگر روحانیان یک نقش مهم و تأثیرگذار بود و خود را وقف امام (ره) و انقلاب کرده بود و از رژیم شاهنشاهی هیچگونه ترس و ناراحتی نداشت و خط امام (ره) را ادامه داد.

امام جمعه پاکدشت خاطرنشان ساخت: مرحوم شاهچراغی دارای خصوصیات اخلاقی ممتازی بود و افرادی که با این شخصیت در طول دوران حیات با او ارتباط داشتند با این خصوصیات بهتر آشنا و مأنوس بودند.

لزومی، بی میلی به دنیا و زهد و نظم در کارها را از مراتب اخلاقی مرحوم شاهچراغی یاد کرد و افزود: حضور این شخصیت ارزشمند در محافل دینی و مذهبی و شرکت در آئین نمازهای عبادی سیاسی جمعه و دستگیری از نیازمندان به مراتب اخلاقی این روحانی مجاهد و عالم وارسته افزوده است.

وی اضافه کرد: این شخصیت ارزشمند تلاش داشت که سیاست را در دین دنبال کند و لحظه ای از مسائل دینی غافل نبود و عالمی عامل بود و در عبادت و بندگی خدا راسخ و استوار بود.

امام جمعه پاکدشت در خاتمه گفت: ما وظیفه داریم از عالمان دینی به خوبی تجلیل کنیم و یاد و خاطره ایشان را گرامی بداریم و سجایا و مراتب علمی و دینی این شخصیت ها را به دیگران منتقل تا آنان نیز با این افراد بهتر آشنا شوند که در طول عمر با برکت خودشان این عالمان دینی چه خدماتی را به دین و اسلام عرضه داشتند.

در این آئین آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه شهر سمنان، ائمه جمعه استان، مسئول دفتر بازرسی شوراهای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و دیگر قشرهای مختلف مردم حضور داشتند.

فقیه پارسا و عالم ربانی مرحوم حجت الاسلام حاج سید مسیح شاهچراغی در سال 1302 هجری شمسی در روستای حسن آباد دامغان دیده به جهان گشود.

این عالم زاهد پدر شهید بزرگوار سید حسن شاهچراغی نماینده فقید مردم دامغان در دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی و سرپرست وقت مؤسسه کیهان بود که عصر روز یکشنبه 24 دی ماه سال 1391 و در سن 89 سالگی دار فانی را وداع گفت.