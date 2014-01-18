 اولین جشنواره تئاتر فجر همزمان با پایتخت امروز در مشهد آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاحیه جشنواره تئاتر فجر در مشهد با نمایش "بی استخوان" به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی کاری مشترک از ایران، هند و مجارستان امروز شنبه در ساعت 17.30 عصر آغاز خواهد شد، این نمایش یکی از آثار اصلی بخش بین الملل جشنواره سی و دوم تئاتر فجر است.

در جشنواره تئاتر فجر مشهد هفت اثر نمایشی از آثار فاخر جشنواره از 28 دی تا سوم بهمن ماه به روی صحنه می رود.

نمایش های " دو یک به نفع بارسلونا"، "رضا"، "دست های سرخ خواهرم افراخته"، " کاشت داشت و برداشت"، " گزارش یک تصادف" و " رابینسون کروزوئه" دیگر آثاری است که در جشنواره تئاتر فجر مشهد به اجرا در می آیند.

اولین جشنواره تئاتر فجر مشهد که هم زمان با تهران از امروز کار خود را شروع می کند، با پیام مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی و با حضور هنرمندان و بازیگران تئاتر در سالن اصلی تئاتر شهر آغاز می شود.

پیام مدیر کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی شب گذشته طی پیامی به مناسبت افتتاحیه جشنواره تئاتر فجر در مشهد اعلام کرد: هنر بخشی از فاخرترین و ارزشمندترین قسمت های جان انسانی است که باید برای آن ارزش قائل شده و آن را برای خدا خرج کرد.

سعید سرابی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری ابراز می کند: هنر انقلاب اسلامی هنر پاسداری ارزش های انقلاب است و یقینا آنچه که انقلاب اسلامی ایران را از سایر انقلاب ها و جنبش های جهانی متمایز می کند تغییر ناپذیری اصول و ارزش های حاکم بر آن است

وی ادامه می دهد: بخش عمده ای از این حفظ اصول انقلاب مربوط به مجاهدت های اصحاب فرهنگ و هنر است که تلاش آنان مانع گسست نسلی بین نسل های پس از انقلاب و نسل حاضر با نسل انقلاب اسلامی شده است .

جشنواره تئاتر فجر یک نمایشگاه از آثار فاخر هنر تئاتر است

سرابی عنوان می کند: در این میان جشنواره تئاتر فجر به عنوان مولود انقلاب اسلامی یک نمایشگاه از آثار فاخر هنر تئاتر است که در انجام رسالت خود برای پاسداشت ارزش های انقلاب ، قیام به تکلیف نموده است.

وی می افزاید: امسال در آستانه سی ششمین سالگرد انقلاب اسلامی بنا به خواست و مطالبه جامعه هنرمندان ، برگزاری جشنواره تئاتر فجر استان با گستره بین المللی و همزمان با تهران پیگیری شد که این اتفاق ، رویداد فرخنده ای برای عرصه تئاتر استان و کشور است که پایتخت معنوی ایران اسلامی را از سهم اداء دین هنرمندان به ساحت انقلاب اسلامی بی نصیب نگذاشته است .

سرابی در پایان می گوید: راه یافتن پنج تئاتر فاخر از استان به جشنواره بین المللی تئاتر فجر خود گواه این لیاقت برای استان خراسان رضوی در برگزاری همزمان جشنواره تئاتر با تهران است .بی تردید توجه به فرهنگ ایرانی و اسلامی در حوزه تئاتر نقش اساسی در ایجاد این رویداد هنری خجسته در استان داشته است . ضمن قدردانی از اهتمام اصحاب هنر تئاتر و سایر دست اندرکاران برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر فجر در مشهد مقدس ، در آستانه سی و ششمین سالگرد بهار آزادی ، توفیق همه همراهان این حرکت هنری را از محضر خداوند منان و در پناه توجهات ائمه معصومین علیهم السلام و عنایات حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام خواهانم .

همچنین جلسه نقد و بررسی نمایش "بی استخوان" در ساعت 19 با حضور صاحبان اندیشه انجام می شود.