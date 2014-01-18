آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی لرستان/ بارش سنگین برف در برخی جاده ها

به گزارش خبرنگار مهر، دوربین های نظارت تصویری مرکز مدیریت راههای لرستان برای محورهای نورآباد - خرم آباد کیلومتر پنج، سه راهی چالانچولان - دورود کیلومتر پنج ، دورود - ازنا کیلومتر 15و بروجرد - اراک کیلومتر 20 مه گرفتگی و بارش برف شدید را گزارش داده اند.

همچنین در حال حاضر محور خرم آباد - بروجرد کیلومتر 70، خرم آباد - الشتر کیلومتر 20 و ابتدای آزاد راه خرم آباد - پل زال سه راهی زانوگه - پلدختر کیلومتر شش شاهد بارش سنگین برف هستند.

مطابق توصیه کارشناسان پلیس راه خودروهایی که در این محورها قصد تردد دارند با توجه به یخ زدگی کنار معابر باید ضمن همراه داشتن تجهیزات ایمنی، سرعت مطمئنه را رعایت کنند.

در حال حاضر برخی شهرستانهای استان شاهد بارش برف و باران است ولی تردد در همه محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی لرستان جریان دارد.

