آغاز دور برگشت رقابتها با مبارزه قهرمان و نایب قهرمان دوره قبل

به گزارش خبرنگار مهر، هفته‌های هشتم و نهم این رقابتها فردا یکشنبه در سالن اصلی خانه تکواندو برگزار می‌شود که در مهمترین بازی قوامین مدافع عنوان قهرمانی به مصاف شهرداری ورامین قهرمان دور رفت خواهد رفت.

قوامین که قهرمان دوره قبل این مسابقات تغییرات عمده‌ای در این فصل داشت، سلطانی سرمربی این تیم راهی استیل البرز شد تا با یک تیم غیر نظامی هم لیگ را تجربه کند. مردانی، شاکری و خدابخش هم راهی سایر تیم‌ها شدند تا لشکری سرمربی جدید پاسی‌ها مشکلات زیادی را برای انتخاب ترکیب اصلی خود داشته باشد. دور برگشت جای اشتباه و امتیاز از دست دادن نیست و قوامین که تا اینجای کار سوم جدول است، برای ماندن در کورس قهرمانی نباید امتیاز از دست بدهد.

اما در آنسوی میدان پیام خانلرخانی به خوبی می داند که حریفان برای پائین کشیدن شهرداری از صدر جدول هر چه در توان دارند در مبارزه رو در رو بکار خواهند گرفت و با تیمی آماده چون دور رفت رقابتهای دور برگشت را آغاز خواهد کرد.

دیدار دو تیم دانشگاه آزاد و ملی حفاری هم از جذابیت های خاص خود برخوردار خواهد بود. دانشگاه آزاد تیم دوم جدول نقاط ضعف خود را با جذب محمدی و ساکت تا حدودی ترمیم کرده و ملی حفاری هم با جذب میثم باقری ترکیب منجسمتری پیدا کرده و توان شاهد مبارزات جذابی در این دیدار بود. تقابل حجی زواره با خدابخش و نصر با عبداللهی در اندازه های جهانی دیدنی خواهد بود.

در جدول رده بندی تا پایان دور رفت شهرداري ورامين با 21 امتياز در صدر قرارد دارد. ‌ دانشگاه آزاد با 18 امتياز دوم است و پاس قوامين با 12 امتياز در جای سوم ایستاده است.

برنامه کامل بازی‌های روز یکشنبه لیگ برتر تکواندو 29 دی‌ماه به شرح زیر است:

هفته هشتم:

* شهرداری ورامین - شهرداری اندیشه

* ملی حفار - دانشگاه آزاد

* قوامین ناجا - استیل البرز

* جوانه - سلحشور

هفته نهم:

* ملی حفاری - شهرداری اندیشه

* جوانه - دانشگاه آزاد

* سلحشور - استیل البرز

* شهرداری ورامین - قوامین ناجا

