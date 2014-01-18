مسئولان فرهنگی در راستای توسعه کرمان تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان عصر جمعه به دیدار استاد تاریخ و از چهره های ماندگار این مرز و بوم دکتر باستانی پاریزی رفت و از وی عیادت کرد.

استاد دکتر باستانی پاریزی در این نشست با اظهار خرسندی از حضور استاندار کرمان در منزلش گفت:همواره به کرمان عشق می ورزم،کرمان حقیقتا دل عالم است.

وی گفت: مردان و زنان کرمان در طول تاریخ پرکار و پرتلاش بودند و با سفر به هند و خراسان و جاهای مختلف به کسب و کار و تجارت مشغول بودند و درآمد این کسب و کار را در کرمان هزینه می کردند.

وی تصریح کرد: از همه کسانی که در کرمان و در سمت های مختلف خدمت می کنند سپاسگزارم اما از این که یک کرمانی استاندار کرمان شده است بسیار مسرور و امیدوار هستم.

استاندار کرمان پس از این دیدار گفت: چهره های درخشان کرمان در تاریخ،ادبیات،فرهنگ،هنر و علمی پرآوازه بوده اند و استاد باستانی پاریزی از ستارگان درخشان آسمان کرمان است.

وی گفت: بسیار خوشحال شدم که جویای احوال ایشان شدم و از استاد دعوت کردم که به کرمان سفر کند.

استاندار کرمان افزود: ایشان بسیار لطف داشتند و با توجه به کهولت سن قرارشد در فرصتی مناسب این سفر انجام شود.