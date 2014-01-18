مشکلات شهر بندرعباس با حرف حل نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس امینی زاده صبح شنبه در آیین تودیع و معارفه معاونت خدمات شهری شهرداری بندرعباس که در دفتر شهردار بندرعباس برگزار شد، گفت: فلسفه تغییر و تحولات در مدیریت به این معنا نیست که درآن نقطه سکون ایجاد شده بلکه هدف سریعتر کردن حرکت و تغییر و جهت کار است.

وی با بیان این که باید از تجربیات مختلف علاوه بر توان موجود استفاده شود، افزود: آقای معین وزیری در طول تصدی در پست خدمات شهری از هیچ کارو تلاشی دریغ نکرد اما به این جمع بندی رسیدیم که از توان ایشان در جایگاه ورزشی شهرداری استفاده کنیم با این امید که وضعیت کنونی ورزش را ساماندهی کند.

شهردار بندرعباس ادامه داد: آقای رنجبر فردی پر تلاش هستند و از قبل سابقه کار در شهرداری را دارند به همین دلیل از وی خواستیم به شهرداری بیایند و در جایگاه معاونت خدمات شهری به ما کمک کنند.

امینی زاده اضافه کرد: بخش عمده کار شهرداری همانطور که پیداست خدمات شهریست و در گذشته نیز تلاش های خوبی در این بخش صورت گرفته اما باید خدمات را مطابق با انتظارات مردم و در خور نام سازمان های وابسته به معاونت خدمات شهری ارائه کنیم.

شهردار بندرعباس از دهه فجر به عنوان مانوری برای ایام نوروز نام برد که پذیرای از مهمانان شهرها و استان های دیگر در قالبی کوچکتر طراحی می کند.

امینی زاده همچنین از راه اندازی مدیریت ساماندهی امور ساحل شهر بندرعباس خبرداد و ابراز امیدواری کرد: با راه اندازی این مدیریت وضعیت ساحل شهر بهتر از گذشته شود.

در این آئین حسین رنجبر به عنوان معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس منصوب و از خدمات مجتبی معین وزیری معاون سابق قدردانی شد. شهردار بندرعباس در حکمی جدید معین وزیری را به سمت مدیرعامل باشگاه شهرداری بندرعباس منصوب کرد.

همچنین از سوی شهرداری بندرعباس شهرام آرمان که پیش از این مدیرعامل فضای سبز شهرداری بندرعباس بود به عنوان مدیر ساماندهی در امور ساحل شهرداری منصوب شد.