فربه کردن تکفیریها تنفس مصنوعی به کفر برای رهایی از بیداری بلاد اسلامی است

آیت الله حسن ممدوحی در گفتگو با خبرنگار مهر و به مناسبت ایام ولادت رسول الله (ص) و هفته وحدت اظهار داشت: مسلمانان بلاد اسلامی باید با هوشیاری هر چه تمام تر و با تکیه بر محور های مستحکمی مثل خدای واحد، کتاب مشترک، قبله گاه یکسان و چندین نقطه وحدت افزای اساسی دیگر دین خدا را از خطر کشنده تفرقه برهانند.

عضو برجسته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که در آستانه هفدهم ربیع الاول و روز ولادت حضرت ختمی مرتبت (ص) سخن می گفت ادامه داد: وقتی که رسول الله با تاکید خاص به امت خود می فرمایند "أيُّهَا النّاسُ! عَلَيكُم بِالجَماعَةِ و إيّاكُم و الفُرقَةَ" هیچ عذر و بهانه ای برای قصور از وحدت و یگانگی برای امت اسلام باقی نمی ماند.

آیت الله ممدوحی با اشاره به موج بلند و کمر شکن بیداری اسلامی برای دشمنان ملت های آزاده تصریح کرد: اتاق های فکر و دسیسه چینی وابسته به سرویس هاس جاسوسی مخوف و پلید آمریکا، اسرائیل و ایالات متحده با دستپاچگی برای تزریق پول و سلاح به گروه های تکفیری و فراخوان رذل ترین گروه های تروریستی از سراسر جهان آشوب های سوریه و عراق را به پا کردند تا تنفس مصنوعی برای فرار از مرگ آنها باشد.

وی ادامه داد: تردیدی نیست که این بحران آفرینی ها و تفرقه افکنی ها برای رهایی یافتن از سقوط و برپایی حکومت مستضعفین عالم و صالحان بر جهان دردی از عناصر تاریخ مصرف گذشته استکبار دوا نخواهد کرد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: یکی از اساسی ترین حربه های دشمن برای ضربه زدن به صفوف وحدت مسلمین و همچنین ایجاد موج اسلام هراسی در دنیا انتشار تولیدات مسموم سمعی و بصری در راستای خشن نشان دادن اسلام و مسلمانان است.

آیت الله ممدوحی گفت: وقتی در یک فیلم یا تصویر مصنوعی صحنه وقوع یک خشونت همراه با صدای اذان یا الله اکبر ترکیب شده و در فضای مجازی منتشر می شود و یا وحشی ترین انسانهای بی دین با صدای الله اکبر سر از تن یک مسلمان جدا می کنند، در واقع هدف گذاری پلید رسانه های کفر را به وضوح مشاهده می کنیم.

وی با توصیه به رسانه ها و اصحاب فرهنگ و هنر خاطر نشان کرد: این جای امیدواری است که می بینیم امروز صدها و هزاران رسانه مکتوب و صوتی و تصویری در اختیار نیروها مؤمن و متعهد در سراسر جهان قرار دارد که می توانند با تلاش شبانه روزی همراه با فکر و اندیشه و نیت خالصانه و البته با بهره گیری از دانش روز در برابر لشکر رسانه ای دشمن صف آرایی کرده و خودنمایی کنند.

آیت الله ممدوحی در پایان خاطر نشان کرد: پیروزی نهایی در عالم و در این صحنه غبار آلود صف آرایی حق و باطل با حزب الله است و این با وحدت، همدلی و یگانگی مسلمین جهان زیر سایه رهبری الهی میسر می شود.