حجت الاسلام مسعود سرافراز در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرا رسیدن هفته وحدت، ولادت باسعادت حضرت نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع)، اظهار داشت: ابتکار عمل هفته وحدت توسط امام خمینی (ره) صورت گرفت.

وی گفت: امام خمینی (ره) در رابطه با وحدت میان مسلمانان فرمودند: «اگر مسلمانان به این یک آیه الهی یعنی همه به ریسمان الهی چنگ زنید و از تفرقه بپرهیزید،عمل کنند تمام مشکلات سرزمین های اسلامی حل خواهد شد».

وی در ادامه با بیان اینکه امروزه دست‌های ناپاک دشمنان در بین مسلمانان در حال ایجاد تفرقه هست، یادآور شد: مهم‌ترین و ضروری‌ترین نیاز امروز جامعه اسلام در دنیا مسئله وحدت است.

امام جمعه برخوار با بیان اینکه آیا بیش از یک میلیارد مسلمانی که در سراسر جهان زندگی می‌کنند با این همه سرمایه انسانی و ظرفیت‌های مادی و معنوی و با داشتن چنین دین و مکتب ارزشمندی شایسته است، که زیر سلطه مستکبرین عالم باشند، ادامه داد: بسیار ناپسند است برای آن دسته از کشورهای اسلامی که مستکبرین جهان برای آن‌ها تصمیم‌گیری نمایند و در امورات داخلی کشورشان دخالت کنند.

وی با بیان این اینکه امام (ره) و مقام معظم رهبری در مورد وحدت میان مسلمانان تأکیدات فراوانی داشته‌اند، اذعان داشت: اگر پیامبر اکرم (ص) برای هدایت جامعه بشری برگزیده شدند هدف این بود که بین امت‌های اسلامی وحدت ایجاد کنند.

سرافراز با اشاره به بحران سوریه و نزدیک شدن مذاکرات ژنو دو، بیان داشت: مستکبرین دنیا به خصوص آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها که همیشه نشان داده‌اند، یار و یاور تروریست‌ها (وهابیون و تکفیری‌ها) در جهان بوده‌اند، هم اکنون حضور جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات ژنو دو را منوط به قبول پیش‌شرط گذاشته‌اند.

وی افزود: این موضوع خود نمونه‌ای آشکار از دخالت مستقیم یک کشور مدعی حقوق بشر و طرفدار تروریست در جهان است که مسلمانان همواره باید در مقابل چنین توطئه‌هایی آگاه باشند.



