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۲۸ دی ۱۳۹۲، ۹:۴۹

بوجاری اعلام کرد:

آغاز ثبت نام اینترنتی نیمسال دوم دانشجویان دانشگاه آزاد شاهرود

آغاز ثبت نام اینترنتی نیمسال دوم دانشجویان دانشگاه آزاد شاهرود

شاهرود - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 این دانشگاه را اعلام کرد و گفت: ثبت نام اینترنتی نیمسال دوم دانشجویان از پنجم بهمن ماه آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن بوجاری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود اظهار داشت: انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان از تاریخ یکم  بهمن ماه 92 آغاز و تا سوم همین ماه ادامه خواهد داشت.

وی شروع کلاسها را از پنجم بهمن ماه اعلام کرد و اظهار داشت: دانشجویان می توانند برای حذف و اضافه دروس خود از تاریخ 12 لغایت 14 بهمن ماه 92 اقدام کنند.

 معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود با اشاره به اینکه دانشجویان باید در مهلت مقرر نسبت به امور آموزشی خود اقدام کنند افزود: ترم تحصیلی 93-92  این دانشگاه در تاریخ 14 خرداد 93 به پایان خواهد رسید که امتحانات پایان ترم هم از تاریخ 17 خرداد آغاز و تا 31 خرداد 93 ادامه خواهد یافت.

بوجاری تذکراتی نیز به دانشجویان داد و گفت: هر دانشجو موظف است شخصا جهت انتخاب واحد اینترنتی در تاریخ های یاد شده اقدام کند و مسئولیت رعایت پیش نیاز دروس و سقف واحد مجاز با خود او می باشد.

وی در خاتمه تصریح کرد: پس از انقضای مهلت ثبت نام، به هیچ وجه انتخاب واحد انجام نخواهد شد، بنابر این دانشجویان موظفند در تاریخ های اعلام شده نسبت به امور آموزشی خود اقدام کنند.

کد مطلب 2216514

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