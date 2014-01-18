برگزاري بزرگترين مولودي خواني كشور در سنندج/یادواره شمس قریشی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمعه شب و همزمان با برگزاري ويژه برنامه هاي ايام هفته وحدت و ميلاد حضرت رسول اكرم (ص) بزرگترين مراسم مولودي خواني و يادواره مرحوم سيد بهاالدين شمس قريشي در سنندج برگزار شد.

در اين مراسم كه به همت حوزه هنري كردستان و براي دهمين سال پياپي برگزار مي شود، جمعي از گروه هاي مولودي خوان استان كردستان حضور داشته و به اجراي برنامه پرداختند.

مراسم يادواره مرحوم شمس قريشي در محل صحن جديد مسجد جامع سنندج و با حضور علما و روحانيون، مديران كل ادارات و سازمان هاي دولتي و اقشار مختلف مردم برگزار شد و عبدالسلام كريمي از اساتيد دانشگاه نيز به سخنراني پرداخت.

استاد دانشگاه و روحاني اهل سنت كردستاني در اين مراسم با اشاره به مکارم اخلاقی و سیره والای رسول‌الله(ص) اظهار داشت: همه اقشار مختلف مردم بايد در تمامی برهه‌های زمانی زندگی خود با الگو قراردادن خاتم‌الانبیاء(ص) مسیر عزت و تعالی را برای خویش هموار سازند.

وي با اشاره به نزديكي اهل سنت و تشييع در حوزه هاي مختلف و لزوم حفظ وحدت و همدلي بيشتر در كشور عنوان كرد: اهل سنت و اهل تشیع با همدیگر برادر بوده و هیچگونه اختلاف عقیدتی ندارند و همه مسلمانان دارای یک پیامبر، یک کتاب آسمانی و یک قبله هستند.

وي ضمن تاكيد بر هوشیاری و بصیرت در مقابل توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان يادآو شد: همه ما وظيفه داريم ضمن حركت در مسير آموزه هاي ديني و الهلي از اتحاد و همبستگی موجود در كشور محافظت کرده و براي تقويت اين مهم در برنامه هاي مختلف مشاركت داشته باشيم.

رئيس حوزه هنري استان كردستان نيز در اين مراسم اظهار داشت: يادواره مرحوم شمس قريشي براي دهمين سال پياپي است كه به همت حوزه هنري كردستان برگزار مي شود و انتظار داريم كه در سالهاي آينده نيز اين مراسم ادامه داشته باشد.

امين مرادي با اشاره به حضور و استقبال قابل توجه مردم در برنامه هاي اين چنين يادآور شد: حوزه هنري كردستان با استفاده از تمامي ظرفيت هاي در اختيار خود در راستاي تقويت و ترويج ارزشهاي اسلامي و ديني در جامعه تلاش مي كند.

وي با اشاره به اينكه مرحوم شمس قريشي انساني وارسته و شخصيتي برجسته است، افزود: خدمات اين عالم ديني قابل توجه بوده و به همين دليل لازم است كه زمينه براي تجليل و تكريم شخصيت هاي اين چنين در سطح جامعه بيش از گذشته فراهم شود.

مرحوم سید بهاءالدین شمس قریشی ملقب به شمس‌الاشراف سنندج با خلق آثاری چون "مولود نامه"، "معراج‌نامه"، "شمس‌العقاید" و "اشعاری نغز و ادیبانه به زبان‌های فارسی، کردی و عربی محافل دینی مناطق اهل سنت نشین ایران اسلامی است.