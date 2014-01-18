صنایع اتکا به هدف خود برای پیروزی مقابل تیم گاز بوشهر دست یافت

اصغر محمودی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: در برابر این تیم با تک گل محسن رحیمی پیروز میدان شدیم و سعی کردیم با این نتیجه خودمان را در جمع بالا نشینان جدول نگه داریم.

وی ادامه داد: هفته گذشته به دلیل لغو پروازهای اهواز به علت بدی آب و هوا با شرایط سخت و با اتوبوس تیم را به اهواز رساندیم و با یک روز تاخیر بازی کردیم.

محمودی خاطرنشان کرد: بازی با امیدیه اهواز را با نتیجه یک بر صفر شکست خوردیم علی رغم این که مساوی نتیجه مطلوبی برای این بازی بود.

وی ادامه داد: در برگشت از اهواز هم متاسفانه بعد از یک روز معطلی در فرودگاه و کنسل شدن دوباره پروازها با اتوبوس به تهران و از آن جا به گرگان برگشتیم.

محمودی گفت: به خاطر همین مسایل شرایط خیلی خوبی قبل از انجام این بازی نداشتیم اما بازیکنان تمام تلاش خود را کردند تا آخرین بازی نیم فصل خود را با برد به پایان برسانند.

وی گفت: زمان نقل و انتقال بازیکن از دو هفته قبل از سوی فدراسیون اعلام شده است و ما 3 بازیکن جدید را به مجموعه تیم صنایع اتکا گلستان اضافه کردیم.

محمودی ادامه داد: محمد صنعتی در پست هافبک راست را از پیام خراسان به تیم اضافه کردیم این بازیکن در سال های قبل هم برای اتکا بازی کرده بود.

وی توضیح داد: شهرم فلاح را از پیام صنعت آمل در پست مهاجم به خدمت گرفتیم. یک بازیکن هم در پست دروازه بانی خریده ایم که هنوز کارت بازی او از سوی فدراسیون صادر نشده است.

در حال حاضر نماینده استان گلستان در لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور با انجام 13 بازی، 7برد، 2 مساوی، 4 باخت، 15 گل زده، 5 گل خورده و کسب 23 امتیاز در رده سوم جدول رده بندی قرار دارد. این تیم در هفته چهاردهم این بازی ها در گرگان میزبان تیم پیام صنعت آمل خواهد بود.