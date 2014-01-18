رومانی می تواند دروازه ورود ایران به اروپا باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، «هارالامبی وچیتیو» در راس هیات چهار نفره با رییس اتاق اصفهان و جمعی از فعالان اقتصادی استان دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار تصریح کرد: ایران می تواند از رومانی به عنوان دروازه ورود به اروپا استفاده کند.

وی تصریح کرد: رومانی با آنکه مسافتی طولانی با ایران دارد ولی از نظر فرهنگی احساس نزدیکی به ایران دارد.

سناتور رومانی با اشاره به بازدید از ظرفیت های اقتصادی ایران گفت: استان اصفهان جزو استان های با ظرفیت بالای اقتصادی می تواند با استان هو نه دوآرا روابط اقتصادی عمیقی ایجاد کند.

وی از آمادگی رومانی برای تشکیل شرکت های مشترک سرمایه گذاری در بخش مواد غذایی و نساجی خبر داد و گفت: بزودی منطقه آزاد اقتصادی مواد غذایی در کنار رودخانه دانوب رومانی راه اندازی می شود و شرکت های اصفهان می توانند در این منطقه حضور فعال داشته باشند.

وی از توانمندی رومانی در تهیه زغال سنگ خبر داد و گفت: رومانی در بخش معادن به ویژه زغال سنگ دارای توانمندی است.

خسرو کسائیان رییس اتاق اصفهان در این جلسه گفت: با توافقات اخیر بین المللی شاهد دوران جدیدی در تعاملات اقتصادی ایران با سایر کشورها خواهیم بود.

وی اظهار امیدواری کرد که روابط تجاری دو کشور ایران و رومانی گسترده تر از گذشته با اعزام هیات های تجاری دنبال شود.

«عباس تاجبخش» مسئول کمیته معدن اتاق اصفهان از ظرفیت استان اصفهان در تامین سنگ های تزیینی مورد نیاز رومانی خبر داد.

