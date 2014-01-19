پیامبر اکرم(ص) پرچمدار وحدت و یکپارچگی/ ابتکار تاریخی امام خمینی(ره) در نزدیک کردن مذاهب اسلامی

به گزاش خبرنگار مهر، پیامبر(ص) یک الگوی جامع برای جامعه توحیدی و اسلامی است که باید رفتار، کردار و سکنات ایشان سرمشق همه افراد قرار گیرد.



یکی از اعیاد بزرگ اسلامی ولادت پیامبر بزرگ و عظیم‌الشان اسلام، مبدا و سرآغاز همه برکات، کرامت‌ و شرافت، عزت و آزادی، آرامش و آسایش در زندگی، عدالت و معنویت، صدق و صفا و درستی و همه برکات مادی و معنوی است که خداوند برای بندگانش مقدر فرموده و این برکات نصیب بشریت و انسانیت شده است.



سالروز ولادت نبی مکرم اسلام(ص) فرصت مناسبی است تا با مجاهدت ها و تلاش های ایشان در احیای ارزشهای اسلامی آشنا شویم و باید توجه داشت که پیامبر (ص) 23 سال برای تبیین اسلام زحمت کشیدند و خون دل خورد و در کنار قرآن، اهل‌بیت (ع) را به عنوان نمونه‌های اجرای مفاهیم اسلام معرفی کردند.



نبی مکرم اسلام در طول 13 سال در مکه و 10 سال در مدینه در چندین مرحله همگان را دعوت به اسلام کردند اما در این راه با دشمنی های فراوانی از سوی مشرکان و منافقان مواجه شدند اما این وجود نورانی با ثبات قدم تمام رنج ها را تحمل کرد تا امروز اسلامی حقیقی داشته باشیم.



پیامبر گرامی اسلام با رفتار و منش خود، باعث جذب مردم به سوی خود و دین مبین اسلام می‌شدند پس باید با شناخت ایشان و انجام سیره حضرت رسول(ص) زمینه تقویت وحدت در جامعه را فراهم کنیم.



نبی مکرم اسلام منادی وحدت و یکپارچگی بود



حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیامبر اسلام (ص) منادی وحدت و یکپارچگی در بین امت خود بودند و وحدت بر محوریت قرآن و توحید را مطرح کردند که توانست اسلام را به جهان عرضه کند و امروز هم اگر این اتحاد در جامعه اسلامی جهان حاکم می‌شد، استکبار و صهیونیست‌ها جایگاهی را برای ظلم و ستم نه تنها بر مسلمانان که بر هیچ ملتی را نداشتند.



امام جمعه قرچک افزود: توهین به مقدسات اسلامی به ویژه ساحت پیامبر مکرم اسلام(ص) بیانگر ترس عجیب دنیای استکبار از بیداری اسلامی است به سبب این که دین اسلام می تواند جهان را دگرگون ساخته و به معرفت دینی دعوت کند.

وی با یادآوری تدبیر امام راحل در نامگذاری یک هفته به نام وحدت، این مسأله را ناشی از هوش و موقعیت‌شناسی بالای رهبر فقید انقلاب عنوان کرد و گفت: این مسئله موجب شد که ایران اسلامی به عنوان محور وحدت تمامی مسلمانان جهان قرار گیرد



اسماعیلی ادامه داد: وحدت بین تمام مسلمانان و طوایف مختلف و مذاهب گوناگون از عوامل موفقیت و پیشرفت اسلام است، نخستین دعوت پیامبر (ص) هم دعوت بر وحدت در پرستش خداوند بوده که فرمودند «قولوا لا اله الله تفلحوا»، خدای یکتا را بپرستید.



وحدت مسلمانان ضرورت امروز جامعه اسلامی است



رییس شورای فرهنگ عمومی قرچک اضافه کرد: متأسفانه در دنیای امروز با وجود مشترکات فراوان، فاصله میان شیعه و سنی زیاد شده است، البته در دوران معاصر و با عنایت به اقدامات اندیشمندانه حضرت امام (ره) و سایر دانشمندان اسلامی بحث وحدت شیعه و سنی بسیار مطرح شده است و علت سلطه استکبار همین تفرق میان مسلمانان است.



وی یادآور شد: وحدت بین مسلمانان، به‌خصوص بین شیعیان و اهل تسنن همیشه دارای اهمیت بالایی بوده است و اکنون با توجه به اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، این موضوع بیش‌از پیش احساس می‌شود.



اسماعیلی تأکید کرد: اگر وحدت به صورت کامل در همه ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و ... در نظام و دین اسلام باشد، آرمان‌های کشورهای اسلامی و جهان اسلام محقق می‌شود، در حال حاضر بیش از 57 کشور اسلامی در جهان وجود دارد و شیعیان زیادی در اقصی نقاط دنیا پراکنده هستند اما تنها حکومت و کشوری که به نام شیعه و اهل بیت است، جمهوری اسلامی ایران می باشد که این افتخار بزرگی برای همه ماست.



این مسئول با اشاره به ضرورت حفظ وحدت اسلامی گفت: انقلاب اسلامی و تأسی بیداری اسلامی از آن، نمونه بارز وحدت اسلامی بین ملت‌های ستمدیده مسلمان در برابر حاکمان مزدور و قدرت‌های جهانی است.

وی مشکلات موجود در کشورهایی همچون سوریه و عراق را از نبود وحدت در بین مردم دانست و بیان داشت: امام خمینی (ره) می‌فرمایند اگر جامعه اسلامی هر کدام با وحدت و اتحاد یک سطل آب بر سر اسرائیل بریزند، آن را نابود می‌کنند.



‎اسماعیلی متذکر شد: باید هدف همه مسلمانان این باشد که پشتیبانی از یکدیگر داشته باشند و با توجه به تاکید اسلام بر وحدت، برای پیشرفت جهان اسلام بیش از پیش تلاش کنند.



رییس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر قرچک ادامه داد: در هر کجا امت اسلام بیدار بوده و متحد شده، هر قدر هم استکبار قدرت شیطانی خود را به کار برده است، موفق نشده‌ به مقاصد شوم خود برسد‌ که نمونه آن ملت ایران است.



وی گفت: اسلام از هنگامه تأسیس تا به امروز رو به گسترش بوده و جمعیت مسلمانان هم افزایش قابل توجهی داشته و کتاب آسمانی ما هم عده زیادی را به سوی اسلام دعوت کرده، هر ساله شاهد پذیرش اسلام از سوی عده کثیری از مردم بلادهای غربی به اسلام هستیم که این بیانگر بعد عظیم ظرفیت دین اسلام در جهان است.



پیامبر اکرم برای ترویج دین اسلامی زحمات فراوانی را متحمل شد



حجت الاسلام علی مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا قبل از بعثت پیامبر اسلام(ص)، ایشان در بین امت خود به نام محمد امین شهرت داشت و همواره وی مورد احترام همه افراد جامعه خود بود اما از زمانی که حضرت محمد(ص) به پیامبری مبعوث شد و مردم را دعوت به ترک بت پرستی و عادات جاهلی کرد، مورد خشم خاندان قریش و مشرکان مکه قرار گرفت.



این استاد دانشگاه افزود: از همان آغاز بعثت پیامبر اسلام(ص) دشمنی با حضرت محمد(ص) آغاز شد و حتی ایشان بین خانواده خود نیز مورد سرزنش قرار می گرفتند، به همین دلیل وجود نورانی نبی مکرم اسلام برای ترویج دین مبین اسلام، زحمات فراوانی را تحمل کردند.



وی بر ضرورت شناخت هرچه بیشتر پیامبر اسلام (ص) تاکید کرد و گفت: در این ایام مسلمانان علاوه بر جشن گرفتن باید با معرفت و شناخت هر چه بیشتر پیامبر اسلام (ص)، رابطه قلبی و معنوی خود را با آن بزرگواران بیشتر کرده و سعی کنند در همه امور از ایشان پیروی کنند.

مردانی ادامه داد: اسلام دین جهانی و پیامبر اعظم(ص) پیامبر جهانی است و باید این پیامبر و دینش را به صورت جهانی مورد تجلیل و تکریم قرار داد تا همگان با آموزه‏های انسانی و الهی آن آشنا شوند.



این مسئول با بیان اینکه در قرآن پیامبر بارها مورد تکریم و تعظیم قرار گرفته است و دین او دین کامل برای تمام جهانیان تا ابد است، متذکر شد: پیامبر، رحمت عالم و دارای اخلاق عظیم و اسوه حسنه برای تمام جهانیان تا ابد خواهد بود و این بدان معناست که این الگویی جاودان برای تاریخ بشریت از ابتدا تا انتهاست.



وی اضافه کرد: قرآن کریم در آیه‏ های مختلف انسان‏ها را به وحدت گرد «الله» دعوت کرده و از تفرقه برحذر می‏دارد و تأکید می‏کند به ریسمان الهی چنگ بزنید و از تفرقه دوری کنید و تفرقه سبب دوری افراد از یکدیگر و ضربه‏پذیر شدن آنها برابر دشمنان می ‏شود و دین مبین اسلام تأکید فراوانی به وحدت همه امت‏ها و به خصوص مسلمانان با یکدیگر دارد.



دامن زدن به اختلافات شیعه و سنی از ابزارهای دشمنان اسلام است



مردانی عنوان کرد: همه ساله ایام ولادت پیامبر مکرم اسلام و حضرت امام جعفر صادق (ع) به نام هفته وحدت در کشور با برپایی برنامه‌ها و مراسم‌هایی گرامی داشته که فلسفه هفته وحدت ایجاد انس و الفت بین فرق اسلامی است به همین خاطر از 12 تا 17 ربیع الاول به عنوان هفته وحدت نامگذاری شده که این امر زمینه ساز ایجاد صمیمیت بیشتر در بین مسلمانان می شود.



وی با اشاره به اینکه معمار کبیر انقلاب با درک صحیح و دقیق از شرایط به صورت دقیق دردها را شناختند و اعلام کردند که مشکل جهان اسلام اختلاف‌ها و تفرقه‌افکنی است بیان کرد: حضرت امام خمینی (ع) با اشاره به ظرفیت و امکانات مادی و معنوی جهان اسلام تأکید داشتند که باید به سمتی حرکت کنیم که جهان اسلام به دور از اختلافات به صورت متحد و یکپارچه در کنار یکدیگر باشند.



این کارشناس مذهبی تأکید کرد: دامن زدن به اختلافات شیعه و سنی، تحریک ملت‌ها و اقوام مختلف در جهان اسلام، نشر کتب تفرقه‌ افکنانه و شبکه‌های ‌ماهواره‌ای که دائماً بر طبل اختلافات می‌زنند از ابزار استعمارگران است و بصیرت و هوشیاری امت اسلام سبب می‏ شود تا تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف بین مسلمانان بی‏نتیجه بماند و آنها نتوانند به مقاصد شوم خود که از بین بردن اسلام ناب در جهان است، دست یابند.



وی یادآور شد: ما با الگو پذیری از این افراد باید درس وحدت و یکپارچگی را بیاموزیم، چرا که تنها راه موفقیت و غلبه بر مشکلات وحدت و یکپارچگی و منع از اختلاف و تفرقه است.