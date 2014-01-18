نمایشگاه کتاب استانی فرصتی برای افزایش سطح آگاهی شهروندان است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین شامگاه جمعه درحاشیه بازدید از هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان در جمع خبرنگاران افزود: در واقع این نمایشگاه بستر مناسب را برای افزایش سطح آگاهی هم استانی ها ایجاد کرده و مطمئنا این افزایش آگاهی منجر به شرایط مناسب برای زندگی بهتر افراد می شود.

وی ادامه داد: با توجه به هجمه دشمنان به خصوص درمسائل فرهنگی، همه باید تلاش کنیم تا بستر و زمینه رشد و ارتقای فرهنگ عمومی بخصوص فرهنگ مطالعه در جامعه افزایش یابد.

گرزین استقبال هم استانی ها را از هشتمین نمایشگاه کتاب گلستان مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: در طول مدت زمان برگزاری این چنین نمایشگاه هایی، متولیان و مسئولان امورات فرهنگی و اجتماعی شهری و استانی باید کمک بیشتر و مناسبتری به منظور هر چه باشکوه تر برگزار کردن این رویداد بزرگ فرهنگی داشته باشند.

وی اذعان داشت: امروزه یکی از مسائل و مشکلاتی که در مسائل شهری در برنامه ها دیده می شود، مساله فرهنگی است که جامعه ما مانند جسم و روح نیاز به غذای معنوی و فرهنگی دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان بیان داشت: ایجاد بستر فرهنگ عمومی در سطح جامعه، بدون شک سبب کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی خواهد شد.

وی در خاتمه یادآور شد: از این رو باید همه مطالعات و برنامه ها در حوزه مسائل شهری، با مسائل فرهنگی نیز در ارتباط باشد، زیرا هرچه فرهنگ عمومی را ارتقاء دهیم، از بسیاری آسیب های فرهنگی و اجتماعی جلوگیری می شود.