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۲۸ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۰۸

گرزین:

نمایشگاه کتاب استانی فرصتی برای افزایش سطح آگاهی شهروندان است

نمایشگاه کتاب استانی فرصتی برای افزایش سطح آگاهی شهروندان است

گرگان – خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر گرگان گفت: نمایشگاه های کتاب استان فرصتی است برای افزایش سطح علم وآگاهی شهروندان بخصوص آن دسته از افرادی است که دسترسی آسان به کتاب های نمایشگاه بین المللی تهران را ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین شامگاه جمعه درحاشیه بازدید از هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان در جمع خبرنگاران افزود: در واقع این نمایشگاه بستر مناسب را برای افزایش سطح آگاهی هم استانی ها ایجاد کرده و مطمئنا این افزایش آگاهی منجر به شرایط مناسب برای زندگی بهتر افراد می شود.

وی ادامه داد: با توجه به هجمه دشمنان به خصوص درمسائل فرهنگی، همه باید تلاش کنیم تا بستر و زمینه رشد و ارتقای فرهنگ عمومی بخصوص فرهنگ مطالعه در جامعه افزایش یابد.

گرزین استقبال هم استانی ها را از هشتمین نمایشگاه کتاب گلستان مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: در طول مدت زمان برگزاری این چنین نمایشگاه هایی، متولیان و مسئولان امورات فرهنگی و اجتماعی شهری و استانی باید کمک بیشتر و مناسبتری به منظور هر چه باشکوه تر برگزار کردن این رویداد بزرگ فرهنگی داشته باشند.

وی اذعان داشت: امروزه یکی از مسائل و مشکلاتی که در مسائل شهری در برنامه ها دیده می شود، مساله فرهنگی است که جامعه ما مانند جسم و روح نیاز به غذای معنوی و فرهنگی دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان بیان داشت: ایجاد بستر فرهنگ عمومی در سطح جامعه، بدون شک سبب کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی خواهد شد.

وی در خاتمه یادآور شد: از این رو باید همه مطالعات و برنامه ها در حوزه مسائل شهری، با مسائل فرهنگی نیز در ارتباط باشد، زیرا هرچه فرهنگ عمومی را ارتقاء دهیم، از بسیاری آسیب های فرهنگی و اجتماعی جلوگیری می شود.

کد مطلب 2216529

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