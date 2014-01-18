نمی گذارند سیاسی نباشیم/ وزارت تعاون از کارهای جزیره ای بیرون بیاید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی پنج شنبه در دیدار با مدیران شورای هماهنگی مدیران دستگاه های اجرایی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان خوزستان اظهار کرد: دولت تدبیر و امید اگر شکست بخورد دچار مشکل می شویم. متاسفانه رشد اقتصادی منفی 5.5 درصد همراه با تورم است.



ربیعی افزود: دولت بی پول است. در گذشته وضعیتی ایجاد کردیم که مردم پول بگیرند و منتظر پولهای دیگر باشند. در حقیقت رفتار مردم را عوض کردیم و منابع کل دولت را در هشت سال گذشته به باد دادیم و اعلام کردیم دو میلیون شغل ایجاد شد اما در بهترین حالت تنها 175 هزار شغل ایجاد شده است.



وی تاکید کرد: شعار ما از «ما باید موفق شویم» به «ما حق نداریم موفق نشویم» تبدیل شده است. ما بیش از گذشته نیاز به تحرک داریم که آزمون و خطا نداشته باشیم. چرا که پولی وجود ندارد. اگر هم پول داشته باشیم نباید پروژه های آزمون و خطا را تجربه کنیم. بنابراین، تلاش تان را مضاعف کنید. شما در استانها چابک تر از مسئولان ستادی در تهران هستید. لازم است بهبود روش کار را با دلسوزی بیش تر دنبال کنید.



ربیعی با بیان این نکته که وزارتخانه را به جزایر غیر متحد تبدیل کردیم، تصریح کرد: وزارتخانه را باید از کارهای جزیره ای بیرون بیاوریم. باید نسبت به کارها هم افزایی پیدا کنیم و با تقسیم امکانات همدیگر را تقویت کنیم. همچنین ارتباط مدیران کل تعاون، کار و رفاه استانها با دستگاه های های تابع و هماهنگی، ترکیب و ادغام آنها به گونه ای باشد که در انجام کار یک روح دیده شود.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: خط قرمز من ناهماهنگی است. همه مدیران باید هماهنگ و به برنامه ی های رئیس جمهور معتقد باشند. به انقلاب و ولایت و رهبری و برنامه های دولت اعتقاد داشته باشند تا بتوانند در مجموعه با دل و جان کار کنند و کارها هم موید هم باشند. چرا که این وزارت خانه ظرفیت از هم گسیختگی بالایی دارد.



وی، 30 درصد اقتصاد دولت را در حوزه فعالیت خود برشمرد و از ایجاد شورای راهبردی و هولدینگ مجازی در بخش فولاد و سیمان و گردشگری خبر داد و خواستار استفاده از تجربه افراد متخصص و موفق و درگیر کار وزارتخانه و نیز تشکیل نشست های جداگانه به ویژه در مورد اشتغال و بیمه و ... شد.



ربیعی در ادامه با اشاره به طرح زنجیره ارزشی که ترکیبی است از تعاون و صندوق مهر امام رضا و بانک توسعه تعاون و نیز فعالیت شورای اشتغال افزود: برای سال 93 منابع بانکی خواهیم گرفت. باید دنبال مشاغل پایدار برویم. همچنین در مشاغل خرد فکر و برنامه ریزی و کار کنیم. ایده پردازی ها در سطح استانها بهتر از پایتخت است. حتی می توانید مرکز را تغذیه کنید.



وی از انجام کار برای ایجاد نظام ارجاع خدمات پزشکی سخن گفت و افزود: استان برای انجام این امور آمادگی داشته باشد و نظام سلامت و تامین اجتماعی اهرم کنترلی خود را قوی کنند.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشی دیگر از سخنانش بخش تعاونی را غریب دانست و گفت: این بخش هم مشکل ساختاری دارد و هم از درون ضعیف است. هنوز یک اتاق تعاون قوی ندارد. ما باید به سمت تعاونی های جدید برویم. برخی از تعاونی های سنتی تا وقتی که پول بگیرند اعلام وجود می کنند اما بعد از دریافت وام وجود ندارند.



ربیعی عنوان کرد: برای رسیدن به سهم 25 درصدی بخش تعاونی در اقتصاد کشور زیرساخت هایش را نگاه نکردیم. اما به هر روی، باید ایده پخته و نوآوری داشته باشیم. تلاش کنیم.