شاخص اشتغال در بخش خدمات زنجان پائین تر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید انصاری در ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه با بیان اینکه روند افزایش نرخ بیکاری زنجان همانند کشور است افزود: تفاوت افزایش نرخ بیکاری استان با متوسط کشوری این است که سهم اشتغال بخش صنعت و معدن و خدمات کشور با سرعت بیشتری نسبت به استان افزایش یافته است.



وی یادآورشد: یکی از مشکلات بازار کار عدم تمایل فارغ التحصیلان دانشگاهی برای ورود به بخش های غیر دولتی است که باید برای کارآفرینی ترغیب شوند.



انصاری با اشاره به پائین بودن نرخ بیکاری روستایی استان زنجان از میانگین کشوری تصریح داشت: یکی از دلایل مهم این موضوع بالا بودن جمعیت روستایی در این استان است.

استاندار زنجان مهاجرت از روستا به شهرها را نیز از عوامل افزایش نرخ بیکاری شهری عنوان کرد.



مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری زنجان نیز گفت: هرم سنی استان زنجان در سال 65 نشان میدهد که گروه سنی صفر تا 4 سال از بیشترین سهم برخوردار است اما به علت کنترل جمعیت در سالهای بعد ، بیشترین سهم جمعیتی در سال 85، مربوط به گروه سنی 24 تا 29 سال و در سال 90 گروه سنی 30 سال و بیشتر می باشد.



حسین امید مقدم افزود: جمعیت سنی 29-20 ساله از 87/13 درصد در سال 65 به06/23 درصد در سال 90 رسیده و همین موضوع منجر به افزایش تقاضای کار، مسکن و ازدواج شده است.



به گفته وی نرخ بیکاری استان از 7/8 درصد در سال 65 به 2/11 درصد در سال 90 افزایش یافته است.



استاندار زنجان گفت: کاهش سهم اشتغال بخش کشاورزی طی سالهای 90-65، افزایش سهم اشتغال بخش صنعت تا سال 85 و کاهش آن در فاصله سالهای 90-85 و افزایش سهم اشتغال بخش خدمات در طی این دوره از دیگر مواردی بود که مدیر کل آمار و اطلاعات بر آن اشاره کرد.



امیدمقدم افزود: همچنین سهم شاغلین و حقوق بگیران اعم از عمومی، خصوصی و تعاونی نیز از 2/36 درصد در سال 65 به 8/45 درصد در سال 90 افزایش یافته است.



امید مقدم در ادامه با بیان اینکه سهم جمعیت بیکار رده سنی29-20 ساله از کل جمعیت بیکار استان از 57/31 درصد در سال 65 به 57/58 درصد در سال 90 رسیده است اظهار داشت: این شاخص نشان می دهد در سال 90 از هر 10 نفر جمعیت بیکار استان زنجان نزدیک به 6 نفر در گروه سنی 29-20 سال قرار دارد.