کشف 46 کیلوگرم تریاک در نی ریز/ دستگیری قاتل مرد 45ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عزيز برزگر با اعلام اين خبر گفت: ماموران پليس مبارزه با موادمخدر شهرستان نی ریز هنگام گشت زنی در جاده نی ریز به سمت آباده طشک به یک دستگاه پژو ۴۰۵ مظنون و براي متوقف كردن خودرو وارد عمل شدند.

وي اظهار كرد: راننده خودرو با مشاهده ماموران اقدام به فرار كرد كه پس از مسافتي تعقيب و گريز خودرو متوقف و در بازرسي از آن 19 كيلو و 900 گرم موادمخدر از نوع تریاک كشف و راننده خودرو به نام "ر- م" شد.

فرمانده انتظامي شهرستان ني ريز اضافه كرد: در عملیات دیگري ماموران از تردد يك دستگاه خودرو حامل موادمخدر در اطراف آن شهرستان مطلع و در طول مسير تردد قاچاقچیان مستقر شدند.

سرهنگ برزگر گفت: ماموران پس از شناسايي يك دستگاه خودرو پژو 405 متعلق به قاچاقچيان، آن را متوقف و در بازرسي از خودرو ۲۷ کیلوگرم تریاک به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود کشف و راننده را به نام "الف – ك" دستگير كردند.

دست رد ماموران انتظامي ني ريز بر رشوه87 ميليون ريالي

ماموران انتظامي شهرستان ني ريز استان فارس با توقيف يك دستگاه خودرو كاميون در اين شهرستان دست رد بر رشوه 87 ميليون ريالي زدند.

فرمانده انتظامي شهرستان ني ريز همچنین در تشريح اين خبر گفت: ماموران پليس راه ني ريز، سيرجان هنگام گشت زني و کنترل خودروهاي عبوري در گردنه "لاي رز" به يک دستگاه کاميون باري ايسوزو مظنون شدند.

سرهنگ برزگر افزود: پس از توقيف خودرو و بررسي هاي انجام شده، مقاديري كالاي قاچاق شامل 12 هزار و 420 عدد قوطي انواع نوشيدني، ۲۴ کارتن آدامس ،۹۶۰ شيشه سس فلفلي، يك هزار و 680 قوطي شير،۵۰ کارتن چاي و ۷۲۰ قوطي نسکافه كشف شد.

وي ادامه داد: راننده خودرو جهت رهايي از چنگال قانون مبلغ 87 ميليون ريال را به عنوان رشوه به ماموران پيشنهاد داد كه ماموران صحيح العمل ضمن رد رشون مراتب را جهت انعكاس به مقام قضايي صورتجلسه كردند.

کشف ۱۹ تن حبوبات خارجی قاچاق در كازرون

فرمانده انتظامي" کازرون " استان فارس از کشف 19 هزار و 200 کيلوگرم حبوبات خارجی قاچاق در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ محسن سروقد در تشريح اين خبر گفت: در ادامه مقابله با جرايم اقتصادي و برخورد با قاچاقچيان کالا ، ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز "کازرون " باخبر شدند یک دستگاه تریلر حامل کالای قاچاق از مسیر جاده اصلی بوشهر،‌کازرون در حرکت می باشد.

وي ادامه داد: بلافاصله مامورین آن یگان به مسیر اعزام و تریلر مورد نظر را در حوالي دوراهی "دریس" شهرستان متوقف و در بازرسي از آن 19 هزار و 200 کيلوگرم حبوبات خارجي قاچاق از نوع عدس کشف كردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون خاطر نشان کرد: در رابطه با اين کشفيات فردي به نام " م - ص " دستگير وتحويل مرجع قضايي و کالای مکشوفه نیز با هماهنگی مقام قضایی تحویل گمرک شیراز شد.

كشف 87 هزار و 500 ليتر گازوييل قاچاق در آباده

فرمانده انتظامي شهرستان آباده استان فارس از كشف 87 هزار و 500 ليتر گازوييل قاچاق در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ غلامرضاهاشمي درتشريح اين خبر گفت:ماموران پليس آگاهي آباده ازطريق گزارش هاي مردمي مطلع شدندفردي به نام "ر – ك"اقدام به قاچاق سوخت مي كند.

وي بيان كرد: پس از اطلاع ماموران از اين موضوع تحقيقات آغاز با انجام اقدامات اطلاعاتي محل دپو گازوئیل در يك مزارع کشاورزی واقع در منطقه "کلوان" در اطراف "خسروشیرین" شهرستان آباده كشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان آباده گفت: در بازرسي از محل دپوي اين موادسوختي قاچاق مقدار 87 هزار و 500 لیتر گازوئیل كه در چهار مخزن بر روی سه چاه تلمبه پیوسته به هم دپو شده بود كشف شد.

دستگیری عاملان هتک حرمت یک معلم در فضای مجازی

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت استان فارس از دستگیری عاملان هتک حرمت یک معلم در فضای مجازی درآن شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی شیبانیان در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام شکایت فردی مبنی بر قرار گرفتن شماره تلفن همراهش در فضای مجازی و ایجاد مزاحمت های فراوان، رسیدگی به پرونده به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس "فتا" قرار گرفت.

وي ادامه داد: ماموران پلیس "فتا" مرودشت در تحقیقات اولیه دریافتند که شماره تلفن مذکور در یکی از صفحات فیس بوک با نام مستعار به عنوان فردی که تمایل به برقراری ارتباط دارد آورده شده است.

فرمانده انتظامي شهرستان مرودشت افزود: ماموران در بررسی های دقیق تر و با اقدامات فنی و مهندسی اجتماعی و کار برروی صفحه موردنظر به يك سري اطلاعات دست یافتند.

سرهنگ شیبانیان ادامه داد: پس از بررسی های بدست آمده و استعلام از مبادی مربوطه در اين رابطه دو نفر به نام هاي "الف – م" و "م – ف" شناسایی و دستگیر شدند.

وي بيان کرد: در تحقیقات و بازجویی فنی مشخص شد هر دونفر متهم دستگیر شده دانشجوی يك هنرستان هستند، که شاکی مدیر آن می باشد.

فرمانده انتظامي شهرستان مرودشت با اشاره به پشیمانی و ندامت متهمین گفت: این دو دانش آموز انگیزه خود را شوخی با مدیر هنرستان عنوان کرده و اظهارداشتند با این کار می خواستند با مشغول کردن مدیر فرصت تدریس را از وی سلب كنند.

سرهنگ شیبانیان خاطر نشان كرد: پرونده پس از تکمیل شدن به همراه متهمین جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.

توقيف محموله قاچاق 880 ميليون ريالي در نورآباد ممسني

با تلاش ماموران انتظامي شهرستان ممسني استان فارس محموله 22 تني برنج قاچاق به ارزش 880 ميلون ريال در اين شهرستان توقيف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان ممسني با اعلام اين خبر گفت: ماموران پليس مبارزه با قاچاق كالا وارز شهرستان نورآباد ممسني هنگام گشت زني به يك دستگاه خودرو تريلر به رانندگي شخصي به نام "ع- ج" مظنون شدند.

سرهنگ داوود امجدي افزود: بلافاصله ماموران خودرو را متوقف و در بازرسي از آن 22 تن برنج خارجي كشف كردند.

وي با بيان اينكه ارزش تقريبي اين محموله قاچاق كشف شده 880 ميليون ريال است، تصريح كرد: راننده خودرو دستگير و تحقيقات بيشتر پليس در اين خصوص همچنان ادامه دارد.

كاميون حامل 28 هزار ليتر گازوييل قاچاق در داراب متوقف شد

با تلاش ماموران انتظامي شهرستان داراب استان فارس خودرو كاميون حامل 28 هزار ليتر گازوييل قاچاق در اين شهرستان متوقف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان داراب با اعلام اين خبر گفت: ماموران ايستگاه بازرسي قلاتويه هنگام گشت زني در جاده داراب،‌بندرعباس به يك دستگاه كاميون مخزن دار مظنون شدند.

سرهنگ حسين ديندارلو تصريح كرد: پس از توقيف خودرو و در بازرسي ماموران از آن 28 هزار ليتر گازوييل قاچاق از درون تانكر كاميون كشف شد.

وي ادامه داد:راننده و سرنشين خودرو به نام هاي "ع- ر" و "الف- ق" دستگير و به همراه سوخت مكشوفه جهت سير مراحل قانوني تحويل پليس آگاهي شهرستان شدند.

سارق 30 دستگاه موتور سيكلت در شيراز دستگير شد

فرمانده انتظامي شهرستان شيراز از دستگيري يك سارق موتورسيكلت با سابقه 30 فقره سرقت در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ "بهادر اسماعيلي" در تشريح اين خبر گفت: برابر اعلام مركز فوريت هاي پليسي 110 مبني بر وقوع يك فقره سرقت موتورسيكلت در يكي از خيابان هاي شيراز، بلافاصله ماموران جهت بررسي موضوع اعزام شدند.

وي ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتي در اين رابطه فردي به نام "الف – ز" شناسايي و دستگير شد.

فرمانده انتظامي شهرستان شيراز گفت: در تحقيقات سرقت 30 دستگاه موتورسيكلت از وي با همكاري يك نفر ديگر كشف و متهم اظهار كرد؛ موتورسيكلت ها را در محدوده هاي مركزي شهر سرقت و به قيمت پنجاه هزار تومان به فروش مي رساندند.

انهدام باند سارقان موتورسيكلت با 10 فقره سرقت در "جهرم"

با تلاش ماموران انتظامي شهرستان جهرم استان فارس باند سرقت موتورسيكلت در آن شهرستان متلاشي و 10فقره سرقت از سارقان كشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان جهرم با اعلام اين خبر گفت: در پي وقوع سرقت هاي متعدد موتورسيکلت در سطح شهرستان و با توجه به اهميت موضوع، مراتب شناسايي و دستگيري سارقان در دستور كار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ يوسف ملك زاده افزود: ماموران انتظامي شهرستان جهرم با انجام اقدامات اطلاعاتي و شگردهاي پليسي ، دو سارق به نام هاي "الف - ر" و "م- الف" را شناسايي و آنها را در يك عمليات غافلگيرانه دستگير كردند.

وي با بيان اينكه در بازرسي از مخفيگاه سارقان ، تعدادي قطعات مسروقه خودرو و موتورسيكلت كشف شد، تصريح كرد: در بازجويي هاي صورت گرفته از اين افراد دستگير شده 10 فقره سرقت موتورسيكلت در سطح شهرستان كشف شد.

سرهنگ ملك زاده گفت: صحنه هاي سرقت بازسازي و متهمان با قرار مناسب روانه زندان شدند.

ارتباط نامشروع منجر به قتل مرد 45 ساله شد

رئيس پليس آگاهي استان فارس گفت: قاتل فردي كه در رابطه با داشتن ارتباط نامشروع، در شيراز به قتل رسيده بود، شناسايي و دستگير شد.

سرهنگ سيروس حيدري در تشريح اين خبر گفت: پرونده اي در اختيار ماموران دايره پنجم اداره مبارزه با جرائم جنائي پليس آگاهي قرار گرفت، مبني بر مرگ قتل مشکوک فردي 45 ساله در شيراز كه ظاهرا بر اثر تصادف جان باخته بود.

وي بيان كرد: با توجه به آثار موجود بر روي جسد متوفي، تحقيقات صورت گرفته و نظريه پزشکي قانوني قتل اين فرد محرز و مراتب کشف حقيقت و چگونگي قتل و شناسائي قاتل در دستور کار ماموران قرار گرفت.

رئيس پليس آگاهي استان فارس افزود: در اين راستا دو نفر مظنون دستگير و در تحقيقات هر دو نفر به ارتباط نامشروع با مقتول اقرار كه با انجام تحقيقات بيشتر از يكي از آنان قتل اين مرد 45 ساله كشف شد.

سرهنگ حيدري گفت: در تحقيقات انجام شده از قاتل وي علت ارتكاب قتل را اينگونه بيان كرد كه؛ از 3 سال قبل با مقتول آشنا بوده، و وي طي تماس تلفني با او در محلي قرار گذاشته تا همديگر را ببينند.

وي ادامه داد: زماني كه اين دو نفر با هم رودررو مي شوند مقتول قصد تجاوز به قاتل را داشته كه با مقاومت وي روبرو و با هم درگير مي شوند كه در اين درگيري قاتل ابتدا با قفل فرمان ضربه اي به کمر مقتول زده سپس با چاقوئي که در خودرو مقتول بوده وي را از ناحيه سر و گردن مجروح و متواري مي شود كه اين موضوع سبب قتل اين مرد 45 ساله مي شود.