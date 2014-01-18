مسابقات ملی نخبگان قرآنی نوجوان کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی یاراحمدی رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان این مطلب افزود: این مسابقات در دو بخش خواهران و برادران ویژه برگزیدگان و برترین های قرآنی و نوجوانان زیر 16 سال کشور در تالار فرهنگ تهران برگزار خواهد شد.
وی گفت: زمان برگزاری مسابقات خواهران از تاریخ پنجم تا هفتم بهمن ماه و زمان برگزاری مسابقات برادران نیز از تاریخ نهم تا دوازدهم بهمن خواهد بود و شرکت کنندگان در رشته های حفظ، قرائت و ترتیل قرآن کریم به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.
سی و پنجمین دوره مسابقات سراسری حفظ، قرائت و ترتیل قرآن کریم در مقطع شکوفه ها با حضور برترین های قرآنی نوجوان کشور از پنجم بهمن ماه آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، ولی یاراحمدی رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان این مطلب افزود: این مسابقات در دو بخش خواهران و برادران ویژه برگزیدگان و برترین های قرآنی و نوجوانان زیر 16 سال کشور در تالار فرهنگ تهران برگزار خواهد شد.
کد مطلب 2216541
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