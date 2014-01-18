مسابقات ملی نخبگان قرآنی نوجوان کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی یاراحمدی رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان این مطلب افزود: این مسابقات در دو بخش خواهران و برادران ویژه برگزیدگان و برترین های قرآنی و نوجوانان زیر 16 سال کشور در تالار فرهنگ تهران برگزار خواهد شد.



وی گفت: زمان برگزاری مسابقات خواهران از تاریخ پنجم تا هفتم بهمن ماه و زمان برگزاری مسابقات برادران نیز از تاریخ نهم تا دوازدهم بهمن خواهد بود و شرکت کنندگان در رشته های حفظ، قرائت و ترتیل قرآن کریم به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.