بزرگداشت استاد هادی سیف نویسنده و پژوهشگر در شیراز برگزار می شود

هادی ستایش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بزرگداشت استاد سیف توسط انجمن هنرهای تجسمی و سنتی فارس با همکاری اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی ، نشریه تندیس و انجمن فارسی شناسی برگزار می شود، خاطرنشان کرد: این مراسم با حضور بهمن فیزابی ، کورش کمالی سروستانی و محمد حسن حامدی صبح روز یکشنبه 29 دی ماه 1392 همزمان با میلاد حضرت رسول اکرم در ساعت 10 صبح در تالار حافظ برگزار می شود.

وی با اشاره به حضور بزرگان فرهنگ و هنر شیراز در این آیین، گفت: در پایان این مراسم از آخرین کتاب استاد با نام " باغ خاطره ها و دل بارانی من " که توسط نشر پیکره به چاپ رسیده رونمایی خواهد شد.

ستایش همچنین از تمدید مهلت شرکت در چهارمین دوره جشنواره "همه هنرمندان شهر" خبر داد و افزود: علاقه مندان به حضور در این جشنواره که در زمینه ی هنرهای تجسمی و سنتی برگزار می شود می توانند تا پایان وقت اداری 29 دیماه جاری آثار خود را به دبیرخانه در نگارخانه وصال تحویل دهند.

وی، اعلام کرد: نمایشگاهی نیز با موضوع پوستر و لوگو در نگارخانه ی شیوایی مجموعه وصال از 27 دیماه جاری برپا می شود.

مدیرعامل انجمن هنرهای تجسمی و سنتی فارس، ادامه داد: این نمایشگاه که به آثار "محمدرسول عسگری " اختصاص دارد از 27 دی ماه تا 2 بهمن برگزار می شود.