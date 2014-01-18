نقد درست عملکردها زمینه ساز حل مشکلات است/ برخی جریان ها به دنبال تخریب مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری شامگاه جمعه در نشست اهالی فرهنگ و هنر تبریز که به مناسبت هشتمین سالگرد تاسیس روزنامه سرخاب این شهر برگزار شد، اظهار داشت: برخی جریان ها و خطوط فکری در تلاش هستند تا با استفاده ابزاری از رسانه های فرهنگی و مطبوعات و بیان برخی مطالب غیر واقعی، تلاش و زحمات مسوولان را زیر سئوال ببرند.

وی در ادامه با اشاره به رسالت واقعی اهالی فرهنگ و هنر و بویژه اصحاب رسانه در انعکاس واقعیات خاطر نشان کرد: مطبوعات و خبرگزاری های استان باید با انعکاس درست اخبار و بیان واقعیات از پررنگ شدن این جریان های فکری و گسترش رویه و رویکرد آنها جلوگیری کنند.

رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز همراهی اصحاب رسانه در کنار مسئولان را برای حل مشکلات مردم ضروری دانست و تصریح کرد: رسانه های جمعی چون مطبوعات و خبرگزاری ها با نقد درست عملکرد مسوولان شهری و بیان درست مشکلات مردم، ضمن جلوگیری از فعالیت جریان ها و خطوط فکری مخرب می توانند زمینه را برای تسهیل و تسریع حل مشکلات جامعه و حرکت بسوی پیشرفت و توسعه فراهم کنند.

در پایان این مراسم از برخی فعالان عرصه فرهنپ و هنر و نیز اصحاب رسانه تجلیل و قدردانی شد.