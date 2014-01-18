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۲۸ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۱۸

دبیری:

نقد درست عملکردها زمینه ساز حل مشکلات است/ برخی جریان ها به دنبال تخریب مسئولان

نقد درست عملکردها زمینه ساز حل مشکلات است/ برخی جریان ها به دنبال تخریب مسئولان

تبریز – خبرگزاری مهر: رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت: نقد منصفانه عملکرد مسئولان ضمن جلوگیری از فعالیت جریان های فکری مخرب، زمینه ساز حل سریع تر مشکلات جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری شامگاه جمعه در نشست اهالی فرهنگ و هنر تبریز که به مناسبت هشتمین سالگرد تاسیس روزنامه سرخاب این شهر برگزار شد، اظهار داشت: برخی جریان ها و خطوط فکری در تلاش هستند تا با استفاده ابزاری از رسانه های فرهنگی و مطبوعات و بیان برخی مطالب غیر واقعی، تلاش و زحمات مسوولان را زیر سئوال ببرند.

وی در ادامه با اشاره به رسالت واقعی اهالی فرهنگ و هنر و بویژه اصحاب رسانه در انعکاس واقعیات خاطر نشان کرد: مطبوعات و خبرگزاری های استان باید با انعکاس درست اخبار و بیان واقعیات از پررنگ شدن این جریان های فکری و گسترش رویه و رویکرد آنها جلوگیری کنند.

رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز همراهی اصحاب رسانه در کنار مسئولان را برای حل مشکلات مردم ضروری دانست و تصریح کرد: رسانه های جمعی چون مطبوعات و خبرگزاری ها با نقد درست عملکرد مسوولان شهری و بیان درست مشکلات مردم، ضمن جلوگیری از فعالیت جریان ها و خطوط فکری مخرب می توانند زمینه را برای تسهیل و تسریع حل مشکلات جامعه و حرکت بسوی پیشرفت و توسعه فراهم کنند.

در پایان این مراسم از برخی فعالان عرصه فرهنپ و هنر و نیز اصحاب رسانه تجلیل و قدردانی شد.

کد مطلب 2216552

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