به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری صبح شنبه در دیدار با روسای شورای روستایی و دهیاران بندر امام حسن در خصوص وضعیت نامناسب معابر روستاها اظهار داشت: در سفر گذشته به دیلم در خصوص وضعیت نامناسب معابر روستا این موضوع را مطرح کردم و قرار شد با کمک استاندار سابق اعتباری را برای آن در نظر گرفته شود و قول هایی را گرفتیم که این موضوع عملیاتی شود.

وی در خصوص گازرسانی به مناطق روستایی گفت: پیگیری های خود را با مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر انجام دادم و وی بیان داشت که این موضوع در برنامه‌های وی لحاظ شده و در اولویت قرار دارد اما به لحاظ پراکندگی جمعیت روستاها و هزینه بالایی که برای این سازمان دارد منتظر هستند که اعتبارات سال 93 به آنان ابلاغ شود تا بتوانند بر اساس آن موضوع را عملیاتی کنند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنده نیز پیگیر این مساله خواهم بود تا این مشکل هرچه سریع تر برطرف شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان افزود: کشور در حال حاضر در شرایط ویژه و تحریمی قرار دارد و وضعیت دولت در باب مسائل عمرانی شرایط مناسبی نیست.

جمیری گفت: در برخی مکان ها که گاز کشی انجام شده برخی از مردم به دلیل ضعف مالی نتوانستند اتصال پیدا کنند و در واقع آن گردش مالی مناسب صورت نگرفته در نتیجه منابع دستگاه پایین آمده و نمی تواند کار خود را انجام دهد که امیدواریم این مشکل نیز برطرف شود.

پیگیری وضعیت بذر فاسد توزیع‌شده بین‌ کشاورزان

وی در خصوص بذر فاسدی که بین کشاورزان توزیع شده، بیان داشت: باید این موضوع را پیگیری کرد و در صورتی که این موارد متعدد است باید راهکاری برای آن اتخاذ کرد تا این موضوع نیز حل شود و خسارات وارده جبران شود.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر تعهدی در کار بوده که بذر سالم بین کشاورزان توزیع شود و معلوم شود که این بذر فاسد بوده، قاعدتا باید خسارت آن پرداخت شود.

جمیری در ادامه با منفرد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تماس گرفت و ضمن بررسی این موضوع، خواستار رفع هرچه سریعتر این قضیه، و عدم زیان رسانی به کشاورزان شد.

طی این تماس تلفنی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قول برطرف شدن این مشکل به نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی را داد و بنا شد افرادی که وظیفه توزیع و نظارت را بر این بذر داشته اند خسارت آن را پرداخت کنند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در پایان بر اولویت بندی مسائل تاکید کرد، و افزود: مشکلات را بر اساس اولویت بررسی کنید تا بتوان بر همین اساس در نشست با مسئولین بلند پایه این موضوعات را پیگیری کنم