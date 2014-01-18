آیا هوای پاک، حق مسلم فرزندان امروز و فردایمان نیست؟

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس(حوزه شهید مهدی خداپرست) در بیانیه‌ای خطاب به رئیس جمهور اعلام کردند که تنها سؤال اساسی اینجانبان از ریاست محترم دولت تدبیر و امید، این است که آیا حقیقتاً وجود حداکثر 3 روز هوای پاک در طول سال در پایتخت کشور و مرگ سالانه 5 هزار نفر به دلیل آلودگی هوا در کشور، ضرورت اجرای یک طرح کلان ملّی را توجیه نمی کند؟

متن بیانیه به این شرح است:

سلام علیکم

ضمن تبریک و تهنیّت میلاد باسعادت رحمت عالمیان، صفوت آدمیان و تتمّه دور زمان، آخرین پیک امین؛ حضرت محمدبن عبدالله(ص) و بزرگداشت هفته‎ مبارک وحدت، احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانبان، اعضای شورای مرکزی مجموعه بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس(حوزه‏ شهید مهدی خداپرست)، به بهانه آغاز هفته جهانی هوای پاک و به امید رؤیت دوباره آسمان آبی شهرمان، جاری شدن دوباره‎ رودخانه‌های فصلی و دائمی کشورمان، زنده شدن دوباره زاینده رودمان و احیاء دوباره‏ دریاچه حیاتی ارومیّه مان و هزاران امید دیگر!!!، متعاقباً عرائضی هر چند مجمل امّا از سر صدق و تکلیف، به محضر مبارکتان تقدیم می‌دارند، باشد که مقبول افتد.

ریاست محترم دولت تدبیر و امید

بدون هیچ تأمّلی و با یک اجماع جهانی، می‏توان شاخص‏ترین ویژگی این دوران پسامدرن را افزایش روزافزون به‏کارگیری تکنولوژی‌های نوین، توسعه‌صنعت، رشد بی ‎رویّه شهرها، افزایش ترافیک، استفاده روزافزون از سوخت نامطلوب، افزایش مصرف انرژی و عدم وجود قوانین، مقرّرات و ضوابط به منظور تحدید مناطق صنعتی و عمل به مقرّرات زیست محیطی دانست.

از جانبی، پیرو افزایش شایان ذکر بهره گیری از صنعت مدرن، امروزه جمیع ابنای بشر از پذیرش تحفه ملحق به ارمغان دنیای صنعتی، یعنی تخریب و آلودگی محیط زیست جغرافیایی و فرهنگی ناگزیر گشته‌اند.

احیاء محیط زیست فرهنگی و پیرو آن، اعتلای سرمایه‏ انسانی به عنوان اصلی‏ترین سرمایه‎ کشور، از ابتدایی‌‌ترین ضروریّات یک کشور بالنده و مستقل که داعیه دار عدم وابستگی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به شرق و غرب است، بر همگان مشهود است و امید است که جنابعالی به مثابه یکی از فعّالان عرصه‏ فرهنگ کشور، با همفکری نخبگان، اندیشمندان و صاحبنظران این عرصه، موفّق به اتّخاذ تصمیمات مقتضی و تمهیدات مناسب و مؤثر گردید، انشاالله تعالی.

جناب آقای دکتر حسن روحانی

شاید بتوان تفاوت شایان ذکر دنیای غرب و کشورهای به ‎اصطلاح پیشرفته و صنعتی جهان با کشورهای در حال توسعه را در مباحث کلان زیست محیطی و توسعه ‎پایدار، در تفاوت نگاه و بینش و نیز اتّخاذ رویکرد مبتنی بر دانش های نوین، دستاوردهای مراکز پژوهشی و پیشنهادات اندیشکده‌های تخصّصی و فوق تخصّصی، با هدف درس گرفتن از وضع نامطلوب گذشته، بهبود اوضاع کنونی و پیشگیری از وقوع رخدادهای تهدیدکننده توسعه‏ پایدار محیط زیست و به ‎طریق اولی، آلودگی هوا در آینده دانست.

از جانبی با نظر به آن چه که گذشت، نظام ‎های مدیریتی کشورهای توسعه یافته، با هدف استقرار و درونی سازی یک نظام مدیریت استراتژیک بلندمدت، در حال سیر به سوی برنامه‎ ریزی بلندمدت می ‎باشند؛ لذا مدیریت استراتژیک محیط زیست و توسعه همسان و پایدار آن، باید در راستای حفظ و حراست از این موهبت الهی، در لوای یک برنامه‏ جامع و بالادستی، ایفای نقش نماید.

اینجانبان، با اعلام هشدار جدّی این امر که امضای تفاهم نامه‌های نمادین میان سازمان‌های موازی و مرتبط با مسائل زیست محیطی و آلودگی هوا، تعطیلی مدارس و دانشگاه ها، اتلاف وقت نمایندگان ملّت در مجلس شورای اسلامی مبنی بر پرداختن به مسائل فرعی تغییر مکان پایتخت، اجرای طرح زوج و فرد تردّد خودروها و مسائلی از این قبیل، گویای چیزی جز پاک‌کردن صورت مسئله و طفره رفتن از حلّ واقعی و بنیادین این معظل نخواهد بود، تدوین برنامه‏ جامع زیست محیطی، سلامت و توسعه پایدار را از ضروری‌ترین وظایف و تکالیف دولت یازدهم دانسته و امید آن دارند که در گزارشات آتی حضرتعالی، علی‎رغم گزارش 100 روزه‎‎ اوّل، به ارائه‏ راهکارهای اصولی و جامع برای رفع این مسئله‏ حیاتی پرداخته شود.

ریاست محترم جمهور

تنها سؤال اساسی اینجانبان از ریاست محترم دولت تدبیر و امید، این است که آیا حقیقتاً وجود حداکثر 3 روز هوای پاک در طول سال در پایتخت کشور و مرگ سالانه 5 هزار نفر به دلیل آلودگی هوا در کشور، ضرورت اجرای یک طرح کلان ملّی را توجیه نمی کند؟

استقرار یک برنامه پیشگیرانه و حفاظتی درسطوح مختلف، بالاخص در حساس‌ترین بخش یعنی سطح ملّی، تدوین نقشه‎ جامع توسعه پایدار کشور، تشکیل شورایعالی محیط زیست و یا به طریق اولی تشکیل وزارت محیط زیست و توسعه‏ پایدار، متشکل از سازمان ‌های مرتبط نظیر سازمان محیط زیست، سازمان کنترل ترافیک، سازمان جنگل ‌ها و مراتع، سازمان شیلات، مرکز تحقیقات آب و خاک، سازمان هواشناسی و ...، را می‌توان به عنوان نخستین گام عملی و متقن در راستای جزم عزم ملّی و مشارکت عمومی با هدف کلان رفع معظلات ناشی از اثرات مخرّب زیست محیطی و آلودگی هوای کشور دانست.

راستی: آیا هوای پاک، حق مسلم فرزندان امروز و فردایمان نیست...؟! یادمان باشد روز هوای پاک تنها یک سمبل و نماد نیست، بلکه روزی است برای تذکر این حقیقت که گذشتگان چه امانتی را به ما سپردند و ما چه میراثی را به آیندگان به یادگار خواهیم سپرد؟!"