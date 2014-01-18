محور جدید شیراز - کازرون به دلیل بارش برف مسدود شد/ جلوگیری از تردد خودروهای بدون زنجیر چرخ

سرهنگ کسری سیروسی در این رابطه به خبرنگار مهر بیان کرد: به دلیل بارش شدید برف در محور شیراز - کازرون محور جدید این محدوده مسدود شد.

وی ادامه داد: علاوه براین گردنه چهل چشمه در محور شیراز - دشت ارژن نیز بسته شد.

فرمانده پلیس راه استان فارس افزود: در این راستا پلیس در محورهایی که شاهد بارش شدید برف هستیم به رانندگانی که زنجیر چرخ ندارند اجازه تردد نمی دهد.

سرهنگ سیروسی در خصوص دیگر محورهای استان فارس گفت: در حال حاضر در دیگر محورهای استان تردد در حال انجام است و مشکل خاصی در این رابطه وجود ندارد.

وی به رانندگان هشدارهایی داد و تاکید کرد: حتی الامکان از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت سفر از ایمنی خودرو خود اطمینان داشته باشند.