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۲۸ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۲۷

سعیدی:

ارتقای کمی و کیفی مطبوعات نیازمند حمایت است

ارتقای کمی و کیفی مطبوعات نیازمند حمایت است

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی گفت: ارتقای سطح کیفی و کمی مطبوعات و بویژه مطبوعات استانی نیازمند حمایت های درست دولتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل سعیدی شامگاه جمعه در حاشیه نشست اهالی فرهنگ و هنر تبریز که به مناسبت هشتمین سالگرد تاسیس روزنامه سرخاب برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: اهالی رسانه و صاحبان قلم باید به این نکته توجه جدی داشته باشند که نقد بجا و منصفانه، رسالت واقعی مطبوعات، خبرگزاری ها و بطور کلی رسانه های جمعی است.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت پرهیز از تخریب به اسم نقد اظهار داشت: نباید به اسم نقد رو به تخریب و زیر سئوال بردن افراد و عملکرد آنها آورد بلکه نقد باید منصفانه و در مسیر توسعه فرهنگ عمومی صورت گیرد تا با اشاعه این فرهنگ بتوان زمینه های مساعد برای بیان مشکلات و ارائه راه حل فراهم کرد چرا که امروز بیش از طرح مشکلات به ارائه راهکارها و راه حل های درست و عملی نیاز داریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم ارتقای کیفی و کمی مطبوعات جهت آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه گفت: ارتقاء کیفی و کمی مطبوعات بویژه مطبوعات استان نیازمند حمایت های درست و عادلانه دولت از بخش فرهنگ و هنر و مطبوعات است که این مهم از طریق توزیع عادلانه یارانه کاغذ و مطبوعات ممکن خواهد بود.

کد مطلب 2216575

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