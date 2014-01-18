وحدت مردم سیستان و بلوچستان راه را بر دشمنان سد کرده است

حجت الاسلام عیسی بزمانی با تبریک به مناسبت هفته وحدت در گفتگو با مهر اظهار داشت: این استان به عنوان الگوی وحدت در کشور همواره مورد تهاجم دشمنان و افکار تفرقه انگیز آنها قرار داشته است که خوشبختانه با هوشیاری شیعه و سنی تاکنون تمامی توطئه های دشمن برای ایجاد اختلاف بی نتیجه مانده است.

وی ادامه داد: مردم این استان با پیروی از منویات بنیانگذار کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری با چنگ زدن به ریسمان وحدت اسلامی الگوی شایسته ای برای مسلمانان و سایر آزادی خواهان جهان شده اند.

بزمانی با اشاره به اینکه پایبندی به ارزش ها و اعتقادات اسلامی می تواند راهکار مناسبی برای مقابله با تهدیدات دشمن باشد افزود: دشمن برای در هم شکستن اتحاد مسلمانان شیوه های متفاوت و نرمی را پیش گرفته است و لذا می طلبد تا مسلمانان با بصیرت افزایی و دشمن شناسی راه را بر این توطئه ها و دسیسه ها ببندند.

وی هفته وحدت را فرصت بسیار مغتنمی برای برجسته سازی و توجه به اشتراکات و ایجاد همدلی عنوان کرد و افزود: به همین دلیل در این هفته تمامی مساجد در شهرهای استان شاهد حضور اقشار مختلف مردم و برپایی نشست های مذهبی و هم اندیشی علما و اندیشمندان بودند.

وی برپایی کرسی های تلاوت قرآن و همچنین برگزاری همایش های وحدت آفرین با حضور علمای شیعه و سنی و همچنین اعزام روحانی به شهر های مختلف به منظور برگزاری کرسی های همدلی و گفتگو را از جمله برنامه های اجرا شده به مناسبت این هفته نام برد.