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۲۸ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۲۸

تراقویی:

مددجویان ایرانشهری صاحب خانه می شوند

مددجویان ایرانشهری صاحب خانه می شوند

زاهدان-خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) شهرستان ایرانشهر گفت: با احداث 100 واحد مسکونی در این شهرستان تمامی مددجویان فاقد مسکن صاحب خانه می شوند.

محمدعلی تراقویی در گفتگو با مهر اظهار داشت:  احداث 100 واحد مسکونی توسط کمیته امداد برای رفع مشکل مسکن مددجویان تحت پوشش در این شهرستان آغاز شده است.

وی ادامه داد: این واحدها در قالب آپارتمان به مساحت 82 متر مربع و در 2 طبقه ، با اعتبار 6 میلیارد ریال احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه 90 درصد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد دارای مسکن هستند ابراز داشت: 10 درصد از مددجویانی که فاقد مسکن هستند تا پایان سال آینده با احداث این واحدها صاحب خانه می شوند.

وی ابراز داشت: در حال حاضر تعداد 33 هزار نفر در این شهرستان در قالب 13 هزار خانوار تحت پوشش خدمات کمیته امداد قرار دارند.

وی با تاکید بر مشارکت های مردمی در راستای کمک به همنوعان و رفع محرمیت ها اظهار داشت: مردم خير ايرانشهر از ابتدای سال جاری تا کنون در قالب صدقه يك ميليارد و 205 ميليون 674 هزار ريال از طریق صندوق هاي كميته امداد به محرومان کمک کرده اند.

 

کد مطلب 2216585

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