ساخت میدان دام جدید سیرجان 50 درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زینلی پور صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش دامپزشکی در سلامت جامعه تصریح کرد: بیماری های مشترک بین انسان و دام تهدیدی برای سلامتی جامعه هستند و باید با کنترل و نظارت دقیق از شیوع آنها جلوگیری کرد.

زینلی پور گفت: به دلیل اینکه سیرجان مستعد در زمینه پرورش و پرواربندی دام است راه اندازی میدان دام در این شهرستان ضروری است.

وی با اشاره به اینکه با راه اندازی میدان دام کنترل بیماری ها راحت تر می شود تصرح کرد: عملیات ساخت میدان دام شهرستان سیرجان از آذر ماه سال جاری در کنار کشتارگاه صنعتی دام سیرجان آغاز شده و تاکنون 50 درصد پیشرفت داشته است.

زینلی پور ضمن تشکر از شهرداری سیرجان، خواهان تسریع در ساخت، تکمیل و تجهیز میدان دام جدید شد و گفت: از کلیه چوب داران میادین داخل شهر می خواهیم که هرچه سریعتر نسبت به تشکیل اتحادیه و تحویل غرفه ها اقدام کنند.

وی همچنین گفت: طی سال جاری سه هزار و 177 راس گاو و گوساله تحت پوشش تست سل قرار گرفتند.

این مسئول یادآور شد: در صورت مثبت بودن بيماري در دام بلافاصله گاو يا گوساله به كشتارگاه برای ذبح انتقال داده مي شود.

رئیس شبکه دامپزشکی سیرجان همچنین از کشف 96 راس دام غیر مجاز در سیرجان خبر داد و گفت: این تعداد دام در مسیر سیرجان به بندر عباس توسط مامورین کالای قاچاق و ارز سیرجان کشف شدند.

