به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی صبح شنبه در جمع فعالان تبلیغی و مذهبی بوشهر اظهار داشت: امروزه وحدت و همدلی مسلمانان یکی از اساسی‌ترین موضوعاتی است که مسلمین باید به آن توجه داشته باشند و در آیات و روایات بسیاری نیز بر آن تاکید شده است.

وی تصریح کرد: امام خمینی(ره) منادی وحدت در عصر حاضر است که نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان جبهه ارزشی دین در مقابل مستکبران قرار داد و در مقطع کنونی نیز رهبر معظم انقلاب این مسیر را ادامه می دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر بر لزوم وحدت همه مسلمانان تاکید کرد و بیان داشت: در روایات و احادیث بر لزوم وحدت مسلمانان تاکید شده و هماهنگی و یکپارچگی و هوشیاری مسلمانان برای ایستادگی مقابل دشمنان اسلام از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وی به عداوت‌های دشمنان نسبت به اسلام و قرآن و تلاش آنها برای ایجاد تفرقه بین مسلمانان اشاره کرد و افزود: وحدت مسلمانان می‌تواند بر اساس مشترکات اعتقادی مسلمانان شکل بگیرد و فرقه‌های مختلف مسلمانان باید به این اصول پایبند باشند.

علمای اسلامی نقش بسیار مهمی در وحدت مسلمانان دارند

حجت‌الاسلام سروستانی تلاش برای تحکیم وحدت مسلمانان را ضروری خواند و اضافه کرد: علمای دینی در جوامع اسلامی نقش بسیار مهمی در وحدت مسلمانان دارند و باید با برنامه ریزی مناسب و برگزاری نشست‌های علمی در این مسیر گام بردارند.

وی اضافه کرد: رهبران مذاهب اسلامی با استناد به قرآن کریم و درک صحیح از مبانی دین مبین اسلام باید باعث شوند تا دیدگاه‌های مسلمانان به هم نزدیک شود و شاهد وحدت هر چه بیشتر مسلمانان باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر استکبار را نوعی شیطان خواند و تاکید کرد: مسلمانان نباید اسیر توطئه‌ها و دشمنی‌های شیطان شوند و فریب دشمنان را نخورند و با هوشیاری در مقابل توطئه‌ها و وسوسه‌های شیاطین بایستند.