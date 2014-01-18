قاضي زاده حتي يك بار هم در تمرينات ابومسلم نيامده/ به جاي انتقاد راهكار بدهيد

علي اصغر رحيمي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: تا همين لحظه اي كه بنده با شما صحبت مي كنم هيچ فرد يا سازماني به تيم ابومسلم كمك نكرده و اين تيم در آستانه بازي با راهيان كرمانشاه با مشكلات زيادي دست و پنجه نرم مي كند.

وي افزود: تيم داوري كه براي بازي فردا عصر ابومسلم با راهيان كرمانشاه به مشهد آمده نيازمند مكاني براي اسكان است اما ما مانده ايم كه اين ميهمانان مان را در كدام هتل اسكان بدهيم چرا كه ابومسلم هم اكنون به همه هتل هاي مشهد بدهكار است.

سرپرست تيم ابومسلم مشهد با اشاره به قسمتي از سخنان امير حسين قاضي زاده نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي كه شب گذشته در برنامه ورزش سيماي خراسان رضوي بيان كرده بود اظهار كرد: قاضي زاده شب گذشته در برنامه ورزش خراسان در قسمتي از صحبت هايش گفت اگر دلال ها از اطرف ابومسلم كنار بروند مشكلات اين تيم حل خواهد شد.

وي افزود: اي كاش قاضي زاده نام اين دلال ها را بيان مي كرد تا ما هم نام اين دلال ها را بدانيم، ما حاضريم از تيم كنار بكشيم و ابومسلم را تحويل قاضي زاده بدهيم تا ايشان بيايند و مشكلات ابومسلم را حل كنند.

رحيمي با بيان اينكه قاضي زاه تا كنون حتي يكبار هم بر سر تمرينات ابومسلم حاضر نشده عنوان كرد: ما ايشان را فقط در موقع انتخابات ديده ايم و بنده به عنوان يك شهروند مشهدي كه به قاضي زاده راي داده ام انتظار يك چنين حرف هايی را نداشتم.

وي افزود: بنده 15 سال است در كنار ابومسلم هستم و قاضي زاده با اين حرفش خوب مزد ما را داد و ايشان بهتر است به جاي اين انتقاد تند بيايد راهكار ارئه كند هر چند كه من فكر نمی کنم اين حرف ها مال خود قاضي زاده باشد.

سرپرست تيم ابومسلم خراسان رضوي اظهار كرد: اگر هم منظور قاضي زاده از دلال هاي اطرف ابومسلم مالكان اين تيم هستند كمك كنند تا به خاطر مردم و طرفداران تيم مشكلات از طريق قانوني اش حل شود.