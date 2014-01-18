ضرورت همراهي دستگاههاي اجرايي برای كاهش آلودگي هوا

به گزارش خبرنگار مهر، حميد قاسمي شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به قرار گرفتن وضعيت هواي تبريز در حالت هشدار طی 27 روز گذشته اظهار داشت: در نزدیک به یک ماه گذشته هوای تبریز عموماً در وضعیت هشدار قرار داشته كه با تصمیمات گرفته شده در كميته كاهش آلودگي هوا و تصويب و اجرای برخی اقدامات اجرايي تلاش شد تا از ورود به شرايط بحران جلوگيري شود.

وي نقش و سهم مردم را در كنترل آلودگي هوا بسیار مهم دانست و خاطر نشان کرد: بیشترین سهم آلودگی هوای تبریز متعلق به خودروها بویژه خودروهای شخصی است و بر همین اساس همکاری و همراهی يك ميليون و 600 هزار نفر شهروند تبریزی می تواند تاثیر بسزایی در کاهش آلودگی ناشي از تردد 400 هزار خودرو داشته باشد.

قاسمی با اشاره به اقدامات اداره كل محیط زیست آذربایجان شرقی برای كاهش آلودگي هوای تبریز نیز گفت: دو برابر شدن پايش و بازرسی صنايع داخل يا اطراف شهر با بکارگیری روزانه 10 اكيپ و نیز متوقف و اعزام کردن خودروهاي فاقد معاينه فني به مراکز معاینه با همكاري راهنمايي و رانندگي و اكيپ گشت و كنترل داخل شهر در دو روز از جمله اقدامات اداره کل محیط زیست استان برای کاهش آلودگی هوای تبریز بوده است.

وی در پایان حضور كارشناسان حفاظت محيط زيست در رسانه ملي، برگزاري همايش با حضور سازمانهاي مردم نهاد، مراسم زنگ هواي پاك، برگزاري كارگروه كاهش آلودگي هوا، برگزاري همايش در شركت انتقال گاز، افتتاح نمايشگر ايستگاه سنجش آلودگي هوا در شهرستان مراغه و هماهنگي با مراكز معاينه ي فني براي نيم بهاكردن معاينه فني خودروها را از برنامه هاي بزرگداشت هفته هواي پاك در آذربایجان شرقی اعلام کرد.