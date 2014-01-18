برنامه کارگاه­ های آموزشی جشنواره تئاتر فجر اعلام شد/ حضور فعال خارجی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دو کارگاه آموزشی در مرکز آفرینش­ های هنری برگزار می­ شود و قرار است از یکی از این کارگاه ها یک اثر نمایشی با نام "رویای پروانه‌ای" در سی و دومین جشنواره فیلم فجر به صحنه برود.

همچنین کارگاه دیگری با عنوان آیین سنتی بنسان تلچوم در این مرکز برگزار می‌شود که تئاتر سنتی کره جنوبی را معرفی می‌کند.

استفان مایکل کائگی از کشور سوئیس در روزهای 29 و 30 دی ماه ساعت 14 نشست آموزشی درخصوص تئاتر مستند را با عنوان "کنترل از راه دور تماشاچی، مخاطب و نوازندگان، تئاتر مستند، تئاتر مداخله" در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار می کند.

هنرمندان کشور هند به سرپرستی ساتیش وسنت آلاکار نیز در روزهای 29 و 30 دی ماه و 1 بهمن، از ساعت 10 تا 11:30 در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر، جلساتی درخصوص تئاتر معاصر هند، تئاتر مدرن هند و تئاتر محلی این کشور برگزار می‌کنند که این جلسات همراه با نمایش فیلم خواهد بود.

همچنین در 9 بهمن یونی داهر از کشور نروژ کارگاه بازیگری و کارگردانی ویژه خانم‌ها را ساعت 11 تا 13 برپا می‌کند. ضمن اینکه 10 بهمن ماه، این هنرمند با همراهی آنا هولتون، هلگ رونینگ و متخصصان ایرانی دو کارگاه آموزشی را با موضوع "تاثیر هنریک ایبسن بر تئاتر مدرن" در تالار استاد ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر ساعت 15 تا 17 برگزار می‌کنند و در این کارگاه به بررسی آثار هنریک ایبسن و یون فوسه به عنوان دو نمایشنامه­نویس مدرن می‌پردازند و سپس فیلم "سایه­ ها" اثر یون فوسه به نمایش درمی آید و جلسه نقد و بررسی آن انجام می ­شود.

در روزهای 5، 6 و 7 بهمن ماه هم ولادمیر استانیفسکی از کشور لهستان به همراه یوهانا و پیتر کراولی خبرنگار و منتقد لهستانی، سمینار روزنامه­نگاری و تئاتر، کارگاه آموزشی"موسیقی بدن" و سمینار تئاتر لهستان را به ترتیب در ساعت های 10، 14 و 17، برگزار می کند. این کارگاه در سالن رودکی و سمینارها در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.

در ادامه این کارگاه ­ها علی پورعیسی فارغ التحصیل رشته دراماتورژی و نقد دراماتیک از دانشگاه ییل در روز 8 بهمن در تالار سه نقطه از ساعت 10 تا 13 نشست آموزشی دراماتورژی برگزار می کند.