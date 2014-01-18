آزاد راه کنار گذر شمالی مشهد مهمترین محور ترانزیتی شرق کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی صبح شنبه در جریان بازدید از آزاد راه کنار گذر شمالی مشهد اظهار کرد: این پروژه یک طرح ملی است که به طول 42 کیلومتر احداث شده است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: آزاد راه کنار گذر شمالی مشهد، محوری کلیدی است که حمل و نقل در 3 پایانه ترانزیتی پرتردد شرق و شمال شرق کشور یعنی باجگیران، لطف آباد و دوغارون را تسهیل می کند.

آخوندی اتصال بزرگراه مشهد – قوچان و محور ترانزیتی مشهد – فریمان – تربت جام – دوغارون را مأموریت کلیدی اين آزادراه خواند که در عمل باعث اتصال 3 پایانه مرزی دوغارون – باجگیران و لطف آباد می شود.

وی گفت: این پروژه یک طرح ملی است که به طول 72 کیلومتر احداث شده و به بهره برداری رسیده است و از مهم ترین محورهای شریانی و ترانزیتی شرق کشور است.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: با افزایش تردد در این محور ترانزیتی، شاهد تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه، کاهش ترافیک و افزایش ایمنی در حرکت خودروها خواهیم بود.

آخوندی در این بازدید از عوارضی های آزادراه و تقاطع های غیر همسطح پروژه بازدید و با مدیران شرکت مجری پروژه گفتگو کرد.

در ادامه، حمیدرضا شهرکی، مدیرکل حمل‌ و نقل و پایانه‌های خراسان رضوی اظهار کرد: 19 میلیون و 456 هزار مسافر در 9 ماهه سال جاری در خراسان رضوی تردد کردند.

شهرکی با بیان اینکه در واردات به استان 18 درصد کاهش داشته ایم، افزود: مجموع صادرات1.67 میلیون تن بوده است، که این آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 12 درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: ترانزیت ورودی کالا در این مدت 719 هزار تن و ترانزیت خروجی 2.04 میلیون تن بوده که این ارقام در مدت مشابه سال قبل به ترتیب 636 هزار و 1.83 میلیون تن بوده است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی افزود: تعداد مجتمع های رفاهی بین راهی خراسان رضوی در سال گذشته 21 مورد که این تعداد در سال جاری به 23 مورد افزایش داشته است.

شهرکی بیان کرد: در 9 ماه امسال صدور موافقت نامه‌های اصولی 22 درصد کاهش و مجوز دفاتر پیشخوان خدمات 9.5 درصد افزایش داشته است..